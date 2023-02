OL, Angers, Cheyrou, Aulas, mercato, recrutement, Anderson, Grenoble : TKYDG avec Vincent Ponsot

Invité de TKYDG ce lundi, Vincent Ponsot, directeur du football de l'OL, a balayé l'actualité lyonnaise, de l'arrivée de Sonny Anderson au travail de Bruno Cheyrou en passant par ses prérogatives au club.

Directeur du football de l'Olympique lyonnais, Vincent Ponsot était sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Dans TKYDG, le dirigeant rhodanien a évoqué plusieurs sujets concernant l'actualité du club, notamment sur la venue de Sonny Anderson comme conseiller ou encore l'organisation de la direction sportive, et notamment la cellule de recrutement chapeautée par Bruno Cheyrou. Il s'est aussi confié de manière précise sur ses missions au sein du club. Extraits

Sur le mercato

"Lorsque la saison est interrompue pour la Coupe du monde, l’entraîneur demande un défenseur central donc on travaille dessus en novembre-décembre. Il n’y avait pas d’autre recrutement de prévu."

"On s'est adaptés à la situation, on a dû le faire vite, d'autant plus que ce mercato est spécial. On avait identifié très tôt le défenseur central, avec comme obligation qu'il s'adapte rapidement, ce qui était le cas avec Dejan Lovren. Pour Amin Sarr, qui a été observé par toute la cellule de recrutement, ce n'était pas prévu, mais le match contre Strasbourg, nous a amené à prendre des décisions. Karl Toko-Ekambi ne pouvait pas continuer dans cette équipe, et lui ne le souhaitait pas non plus. On a pris cette décision le 14 janvier. Il nous fallait du mouvement. Ce n’était pas sauve-qui-peut pendant le mercato, même si c’était tardif, mais on peut voir l’aspect positif avec la capacité d’adaptation."

"On a effectivement eu un échec sur le numéro 6 en janvier. Laurent Blanc en avait fait la demande le 10 et même si c’est tardif, on aurait dû réussir le faire. On avait identifié un joueur (Joao Gomes), mais il n’est pas venu. On avait avancé sur une autre piste, mais lorsqu’on est revenu vers elle, on a reçu un non. Nous sommes tombés d’accord avec un autre joueur et avec son club, mais le 28 janvier, il nous dit que sa femme vient d’avoir un enfant et qu’il préférait patienter."

Plus d'informations à suivre...