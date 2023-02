OL : Laurent Blanc s'exprime au sujet de Mohamed El Arouch

S'il reconnaît des qualités techniques à Mohamed El Arouch, Laurent Blanc a insisté ce lundi sur le travail encore à accomplir pour le jeune milieu.

Il attendait ce moment depuis quelque temps. Samedi, sur la pelouse d'Angers (1-3), Mohamed El Arouch est officiellement devenu un joueur professionnel. Il a pu faire ses premiers pas en Ligue 1 en remplaçant Thiago Mendes, blessé. Sauf surprise et au vu des absences, il sera dans le groupe de Laurent Blanc pour défier Grenoble mardi, avec une nouvelle possibilité d'engranger du temps de jeu.

"C'est dur pour des garçons techniques de petite taille"

Devant la presse ce lundi, l'entraîneur rhodanien a loué les qualités du jeune milieu de terrain, tout en mettant en garde contre une éventuelle enflammade à son sujet en rappelant que son apprentissage n'était pas terminé. "C'est un bon joueur et un beau footballeur, ce qui est déjà bien. Il sent bien le jeu, et c'est une qualité important selon moi. Mais ça ne suffit pas, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a aussi le domaine physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans l'impact, on est arrivé à des stades incroyables, et donc, c'est dur pour des garçons techniques de petite taille, a nuancé le Cévenol. Il faut développer d'autres choses. Le niveau de la Ligue 1 est très différent de ce qu'on peut avoir en réserve. Il faut en passer par là aussi. Il y a du travail."

Privé de certaines cadres et hommes d'expérience, notamment dans l'entrejeu, Laurent Blanc sait qu'il n'aura pas forcément beaucoup de solutions sur son banc contre le GF38. "Lorsqu'on n'a pas le choix, et là, j'ai l'impression que je ne l'ai pas, il faut faire en sorte des joueurs qui peuvent s'exprimer, le fasse du mieux possible", a-t-il détaillé.