Angers - OL (1-3) : plusieurs premières du côté lyonnais

Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers) (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Sur la pelouse du stade Raymond Kopa, trois joueurs de l'OL ont vécu une première : Amin Sarr a trouvé la faille, tandis que Mohamed El Arouch et Jeffinho ont étrenné leur maillot.

Si le match entre Angers et l'OL (1-3) n'a pas été un sommet de football, il aura au moins permis à certains joueurs de vivre une première. Le plus marquant restera sûrement le but d'Amin Sarr, le premier pour l'attaquant suédois avec l'Olympique lyonnais. Une réalisation capitale, celle du 2-0, qui a offert un peu d'air à son équipe.

Enfin, Jeffinho et Mohamed El Arouch ont eux porté pour la première fois la tunique rhodanienne en Ligue 1. Si le jeune milieu de terrain avait participé à des rencontres amicales avec le groupe professionnel, le Brésilien lui a découvert ses coéquipiers dans les conditions de la compétition samedi.

De bonnes entrées en jeu

Tous les trois remplaçants, ils ont amené du dynamisme en fin de partie, laissant une bonne première impression. "Je suis très content, et je lui ai dit, a glissé Lovren au sujet de Sarr. C'est de ça dont on a besoin, aller au premier poteau. S'il n'y est pas, il ne marquera pas. Il a fait une bonne entrée, et même les autres ont bien joué."