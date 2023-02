Malgré la défaite contre l'OL, l'entraîneur d'Angers, Abdel Bouhazama, a souligné quelques points positifs. Mais la Ligue 2 se rapproche encore pour le SCO.

Tout n'est pas à jeter dans la prestation angevine de samedi face à l'OL, mais le résultat est là (1-3). Angers a concédé sa 19e défaite en 25 rencontres, la faute notamment à un déficit offensif. "On a fait une belle entame, on a su bien défendre et surtout bien utiliser le ballon, même si on a manqué de justesse en attaque rapide, a souligné l'entraîneur Abdel Bouhazama. Leur coach a dû gueuler à la mi-temps mais on les a bien privés de ballons en première période."

"On concède des buts sur des erreurs"

Cela n'a pas suffi et le SCO doit finalement son très timide sursaut à une faute d'inattention de Dejan Lovren. "Maintenant, le football c'est deux mi-temps. Je ne vais pas incriminer les garçons, ils essaient, ils font les efforts, mais il manque le geste juste, a regretté Bouhazama. Des fois, on n'est pas au bon endroit au bon moment, par moments, on confond vitesse et précipitation. Ce qui est rageant, c'est qu'on concède des buts sur des erreurs et des manques de concentration."