L'OL assure le strict minimum à Angers (1-3)

Maxence Caqueret et Nabil Bentaleb lors d’Angers – OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

La victoire de l'OL à Angers ce samedi (1-3) ne restera pas dans les annales, mais le club rhodanien relève la tête après son revers à Auxerre. Amine Sarr a inscrit son premier but lyonnais.

On attendait les Lyonnais revanchards et morts de faim après la défaite à Auxerre la semaine dernière, ce fut tout le contraire… Évoluant à un rythme de sénateur que son classement ne lui permet pas, l’OL a traversé la première période contre Angers ce samedi sans envie et volonté. Battu régulièrement dans les duels, il a seulement réagi par à-coups durant des séquences d'une ou deux minutes. En face, le SCO n’a pas été très dangereux sur la cage d’Anthony Lopes, mais il s’est au moins donné la peine d’essayer. Le groupe de Laurent Blanc aura finalement été “récompensé” par un beau coup de franc de Thiago Mendes à la 38e pour ouvrir la marque sur son premier tir.

Première apparition pour Jeffinho et El Arouch

Très légèrement mieux dans les attitudes après la pause, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont tout de même eu toutes les peines du monde à se créer des situations. Le deuxième acte a surtout été égaillé par les premières minutes sous le maillot rhodanien de Jeffinho et de Mohamed El Arouch. Lopes aura dû sortir le grand jeu pour éviter l’égalisation angevine (71e), sur l’une des rares frayeurs défensives de la soirée. A la 80e, c’est Amin Sarr, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, qui a donné de l’air à son équipe en vue de la fin de partie. Malgré tout, les Scoïstes ont réduit l’écart à la 86e, de quoi relancer le suspense, mais de pour une courte durée car Bradley Barcola a définitivement validé le succès des siens (1-3, 90e+2).

Sans se montrer flamboyant, l’Olympique lyonnais a au moins assuré l’essentiel en gagnant chez la lanterne rouge. Il compte désormais 38 points et prend provisoirement la place de Nice, soit la 8e, à six longueurs de Lille, 5e. Après deux rencontres à l’extérieur, l’OL retrouvera son stade mardi pour la réception de Grenoble en quarts de finale de Coupe de France.