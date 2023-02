Angers - OL (1-3) : l'inspiration de Mendes, le mauvais visage de Cherki

Face à Angers (1-3), Thiago Mendes a bien soulagé l'OL sur un coup franc direct. Rayan Cherki lui a lui eu du mal à exister à la gauche de l'attaque lyonnaise. Retrouvez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.com

Le top d’Angers - OL : le coup franc de Mendes

Au cœur d’une partie peu emballante, le tir de Thiago Mendes aura eu au moins le mérite de faire un peu vibrer les supporteurs lyonnais. Timoré et complétement inoffensif jusqu’à là, l’OL s’en est remis à une arme qu’il connaît bien mais qu'il a eu tendance à oublier ces dernières années, les coups francs directs. A la 38e, le Brésilien a déposé une superbe frappe dans le petit filet de Bernardoni. Malheureux dans l’exercice contre Montpellier la saison dernier avec un but finalement accordé contre son camp, il a cette fois-ci réglé la mire pour délivrer son équipe, mal embarquée jusqu’à alors.

Le flop : Rayan Cherki

Dans ce match au niveau globalement faible, le trio offensif de l’OL dans son entièreté aurait pu figurer dans cette catégorie. Mais nous avons choisi de se concentrer plus globalement sur Cherki après face à Angers (1-3). Le jeune milieu de terrain, applaudi à raison dernièrement, reste, après sa sortie face à Auxerre, sur deux performances moins bonnes. Ce samedi, il a semblé perdu dans son placement. Il a égaré de nombreux ballons, parfois par manque de communication avec ses coéquipiers, parfois en jouant trop facilement. Il n’a pas fait de différence et n’a finalement que peu pesé sur le jeu de sa formation. On sent que l’absence d’Alexandre Lacazette ne l’aide pas, mais il doit lui aussi se montrer au niveau de ce qu’il avait réussi à faire précédemment.