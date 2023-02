OL : Thiago Mendes touché aux adducteurs

Sorti à la 90e minute, Thiago Mendes souffre des adducteurs a indiqué Laurent Blanc après le succès à Angers samedi (1-3).

Un nouveau blessé pourrait bien avoir rejoint l'infirmerie lyonnaise ce samedi. Buteur face à Angers sur coup franc direct, Thiago Mendes a dû laisser sa place à Mohamed El Arouch à l'approche du temps additionnel. Il "a eu mal aux adducteurs", a confié Laurent Blanc.

En l'absence de Corentin Tolisso, le Brésilien était aligné en sentinelle."Il va falloir encore une fois réfléchir à un système, à une idée, a déclaré l'entraîneur rhodanien. On aura peut-être récupéré un joueur, je ne sais pas. On va voir un peu comment ça évolue, mais on n'est pas épargnés." Il est vrai qu'avec Lacazette, Tolisso, Gusto, Boateng et Aouar forfait pour ce déplacement, l'OL était déjà bien amoindri. Il le sera peut-être encore un peu plus au moment de défier Grenoble en Coupe de France mardi.