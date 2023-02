Angers - OL (1-3) : Laurent Blanc "ne fait pas une croix sur L'Europe"

L'OL a provisoirement repris sa marche en avant à Angers ce samedi (1-3). Ce succès lui permet de rester encore en course pour l'Europe.

Sans montrer un très beau visage, l'OL est venu chercher ce qu'il voulait à Angers. Sans trop trembler malgré une très faible première période, les Rhodaniens ont gagné 3 à 1, un résultat qui convient à Laurent Blanc.

"Je suis content de la victoire. Le contenu, je n'en suis jamais satisfait. Mais les points valent cher, il y avait deux équipes sur le terrain qui les voulaient pour diverses raisons. Je me réjouis des points et j'assume, a-t-il clamé. C'était un peu dans le même style que face à Auxerre, hormis les cinq minutes de trou d'air."

Néanmoins, la copie rendue est loin d'être propre, notamment dans l'envie et la combativité affichées par moment. Techniquement aussi, le déchet est très important depuis deux rencontres. "A la mi-temps, j'ai dit aux joueurs de jouer plus juste. Dans le football moderne, les espaces sont de plus en plus petits. Il faut arriver à trouver quelqu'un capable de se mettre dans le sens du jeu en une ou deux touches. S'il en faut trois ou quatre, on n'y arrivera pas, a constaté le Cévenol. Et il faut améliorer le mouvement. Dans la profondeur, dans les espaces, dans les interlignes, ça manque beaucoup de déplacements."

"Je sais que Rennes et Lille jouent mieux que nous actuellement"

Pour une fois, les changements ont payé du côté lyonnais avec Amin Sarr, successeur de Moussa Dembélé, qui a trouvé la faille pour la première fois avec le club. "On a managé ce match avec l'idée que l'on rejoue dans trois jours (en Coupe de France). Il y a des choses qui étaient prévues, d'autres un peu moins. L'effectif est ce qu'il est, jeune et en devenir. Et tu dépends de ça. Ils peuvent faire de grosses prestations, comme contre Lille (qualification en coupe) ou Lens (2-1), et cinq jours après à Auxerre, il n'y a plus personne pendant 10 minutes (2-1). On a des garçons d'expérience qui sont blessés et qui nous font défaut, ce qui se ressent aussi dans les performances, a rappelé l'entraîneur. Les jeunes progressent en jouant en première division, ce qui est le top pour eux."

Toujours en vie dans la course au top 5, l'OL sait que la tâche sera très difficile, Laurent Blanc ne s'en cache pas. "Je sais que Rennes et Lille jouent mieux que nous actuellement. Ils ont un meilleur effectif et surtout, ils n'ont pas aussi mal démarré que nous, a constaté le coach. Ça ne me pose pas de problème de le dire. S'ils font une grosse fin de championnat en gagnant tous les matchs, on ne sera pas avec eux, c'est une réalité. Mais je ne fais pas une croix sur l'Europe."