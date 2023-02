OL : pas d'exploit pour la réserve contre Jura Sud (1-3)

Opposée à Jura Sud, prétendant au titre, la réserve de l'OL n'a pas résisté au nouveau 2e du championnat de National 2 (1-3).

Pour recevoir Jura Sud ce samedi, Gueida Fofana ne pouvait pas compter sur plusieurs éléments majeurs de son groupe, à savoir Mohamed El Arouch, Mamadou Sarr, Mathieu Patouillet et Sekou Lega, tous retenus avec le groupe professionnel, et même Chaïm El Djebali actuellement en sélection. La tâche était déjà difficile pour les Gones avec ces garçons, alors sans... Résultat, la réserve lyonnaise a perdu à domicile 3 à 1 samedi.

Très vite menés au score (0-1, 5e), les Rhodaniens ont su réagir par l'intermédiaire de Pathé Mboup à la 24e (1-1). Au coude-à-coude à la pause, l'OL a craqué au retour des vestiaires avec deux buts concédés aux 53e et 79e minutes.

La zone rouge se rapproche

Malgré tout, il y a des bonnes choses à retenir pour ces jeunes joueurs, qui ont marqué deux fois de plus, des réalisations refusées pour hors-jeu, dont le dernier très discutable. Thibaut Ehling a fait son retour à la compétition avec le club et Prince Mbatshi (génération 2006) a disputé ses premières minutes à ce niveau. Côté mauvaises nouvelles, les blessures de Marley Félix et Irvyn Lomami qui vont handicaper le secteur défensif.

Après 19 journées, l'effectif Pro 2 est 10e, tout près de la zone rouge. Il pourrait même y tomber car le Canet Roussillon (11e) et l'Olympique d'Alès ont un match de mois (13e). La semaine prochaine, le 4 mars, les partenaires d'Achraf Laaziri se déplaceront à Auxerre, surprenant 5e du championnat.