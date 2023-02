OL : les Fenottes retrouvent Henry et Le Sommer pour affronter Bordeaux

Retour de la D1 ce week-end. L'OL reçoit ce dimanche Bordeaux (14h45), avec la présence dans le groupe d'Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.

La trêve internationale est désormais terminée, les clubs vont pouvoir reprendre leurs droits. Ce dimanche, les Fenottes renouent avec la compétition par la réception de Bordeaux à 14h45. Sonia Bompastor a appelé 18 joueuses pour ce rendez-vous, dont Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, qui font leur retour après avoir été absentes à Rodez début février (0-5).

Malard toujours absente

On notera que les deux internationales nord-américaines, Vanessa Gilles et Lindsey Horan sont présentes. Du côté des noms qui ne seront pas sur la feuille de match pour la 15e journée, on soulignera ceux d'Emma Holmgren, remplacée par la jeune Féérine Belhadj (18 ans), mais aussi Janice Cayman, Inès Benyahia et Melvine Malard, en plus des blessées de longue durée.

Dans sa lutte à distance pour le titre avec le PSG, l'OL jouera en même temps que son rival, qui lui se déplacera à Dijon. Avec seulement un petit point d'avance sur les Parisiennes, les Lyonnaises doivent se méfier d'un faux pas contre les Bordelaises, actuellement 7es.

Le groupe lyonnais : Endler, Belhadj - Carpenter, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Henry, Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Bruun, Cascarino, Le Sommer