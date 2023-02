Angers - OL (1-3) : la victoire sans le jeu 

Très laborieux dans ses phases offensives, l’OL s’en est sorti avec un succès à Angers samedi (1-3). Un moindre mal, même si on peine à comprendre où cette équipe veut en venir.

Comme nous l'écrivions samedi, l’Olympique lyonnais n’a pas vraiment été inquiété par Angers (1-3). Certes, son adversaire a plutôt eu la maîtrise en première période, mais sans se montrer foncièrement dangereux, principalement par manque de qualités offensives. C’est pour cette raison que l’approche de la formation rhodanienne, avec un pressing à hauteur de la ligne médiane, et surtout peu d’intensité globalement, est difficile à comprendre.

En zone mixte, les joueurs n’ont eu aucun mal à admettre que le visage affiché sur les 45 premières minutes n’était pas suffisant. “On a eu des difficultés en première période, mais on a su jouer plus haut en deuxième pour aller les chercher et les pousser à la faute, a noté Johann Lepenant. Alors, on a pu avoir des occasions et remporter ces trois points importants.”

Son double du milieu de terrain, Maxence Caqueret, une nouvelle fois décisif sur le but d’Amin Sarr, a lui aussi évoqué la “dureté” de cette partie. “Le SCO voulait tout donner pour se maintenir. On a pu faire la différence en 2e période, même si c’était compliqué dans le jeu, a-t-il regretté. Il faudra travailler pour trouver plus d’automatismes et de combinaisons.”

Des balbutiements offensifs

Cette dernière phrase interroge tout de même car comme les autres, le groupe a bénéficié d’une longue trêve avec la Coupe du monde. Cela fait en plus quelques mois maintenant que Laurent Blanc est arrivé. Dès lors, comment expliquer ces balbutiements qui apparaissent désormais de manière plus flagrante depuis deux rencontres.

L’entraîneur a observé “un manque de déplacements dans la profondeur, dans les espaces et les interlignes”. “A la mi-temps, j'ai dit aux joueurs de jouer plus juste, a-t-il poursuivi. Dans le football moderne, les espaces sont de plus en plus petits. Il faut arriver à trouver quelqu'un capable de se mettre dans le sens du jeu en une ou deux touches. S'il en faut trois ou quatre, on n'y arrivera pas. Il faut améliorer le mouvement.”

En mettant un peu plus d’application et d’envie, l’OL a légèrement plus bougé les Angevins après la pause, mais ce n’était pas non plus une attaque-défense sur la cage de Bernardoni, qui n’a pas eu grand-chose à faire. “Je suis content de la victoire. Le contenu, je n'en suis jamais satisfait, a affirmé le Cévenol. Mais les points valent cher, il y avait deux équipes sur le terrain qui les voulaient pour diverses raisons. Je me réjouis des points et j'assume. C'était un peu dans le même style que face à Auxerre, hormis les cinq minutes de trou d'air."

Caqueret haut sur le terrain, Cherki sur l'aile

Effectivement, les Lyonnais n’ont pas subi la furia des Scoïstes, mais ils ont malgré tout eu une petite frayeur en fin de partie avec le retour à 2-1. Sur le plan offensif, on a tout de même du mal à comprendre où veut en venir cette formation, avec notamment un système assez flou dans l’animation samedi. Maxence Caqueret s’est trouvé en position de numéro 10, Rayan Cherki, dont on sait qu’il n’est pas à son aise à ce poste, a évolué sur l’aile alors qu’il était intéressant dans le cœur du jeu. Résultat, les partenaires de Castello Lukeba ont tâtonné lors de leurs phases d’attaque, donnant l’impression de ne pas savoir quoi faire avec la balle.

Interrogé sur la faiblesse de la partition proposée, Laurent Blanc s’est montré un peu agacé, même s’il est resté fidèle à sa franchise habituelle. “Je sais tout ça. Rennes et Lille jouent mieux que nous en ce moment [...] Si on gagne les matchs, même si on n'est pas très bons…” Il est vrai aussi que cet effectif a besoin de se rassurer par des succès et des points.

Des absences et des changements de système

A la décharge de l’Olympique lyonnais, les absences de certains cadres comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Malo Gusto n’aident pas forcément à l’application d’un plan de jeu clair et maîtrisé par tous. Moussa Dembélé notamment, semble déconnecté de ses coéquipiers. Les changements de système réguliers ont peut-être aussi un impact sur les performances rhodaniennes récentes.

Néanmoins, et comme l’a rappelé Anthony Lopes, “C'était très, très important de gagner, car on a fortement flotté à Auxerre. On avait stoppé notre petite série (six affiches sans défaites) et l'essentiel était d'avancer comptablement. On devait se racheter pour nous, pour le club et pour les supporteurs. Cette victoire fait énormément de bien, même s’il y a beaucoup à redire, a convenu le capitaine. L’essentiel, ce sont les trois points.” Ce dimanche matin, l’OL s’en contentera.