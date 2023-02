Angers - OL (1-3) :"On était trop acculés en 1re période", regrette Lepenant

Himad Abdelli (Angers) et Johann Lepenant (OL) (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

A l'issue du succès à Angers samedi, Johann Lepenant a reconnu que l'OL n'avait pas livré une belle prestation malgré la victoire (1-3).

Ce dimanche matin, l'OL est à six points de la 5e place, pour l'instant propriété de Lille. Cela pourrait bouger d'ici à la fin de la 25e journée, mais l'Olympique lyonnais est toujours en course pour obtenir ce ticket pour la Ligue Europa Conference. Pour entretenir un léger espoir, il a dû batailler afin de venir à bout d'Angers samedi (1-3). Un succès pas convaincant, surtout en première mi-temps, comme l'a reconnu Johann Lepenant.

“C'était dur en première période, on était trop acculés, mais on a su jouer plus haut en deuxième pour aller les chercher et les pousser à la faute. Je pense qu'on les a mis en difficulté là-dessus, a nuancé le milieu de terrain. Ils ont fait pas mal d'erreurs techniques alors, on a pu avoir des occasions. On devait être plus agressifs dans les duels, jouer plus vite."

"Le faux pas à Auxerre nous a coupés en plein vol"

L'Olympique lyonnais se relance après la déroute auxerroise de la semaine passée (2-1). "On a fait un faux pas à Auxerre qui nous a coupés en plein vol, donc c'était important de venir et de remporter ces trois points, a glissé l'ancien Caennais en zone mixte. Il nous tenait à cœur de nous s'imposer. Il faudra enchaîner dès mardi en Coupe de France (contre Grenoble) et en Ligue 1 le week-end prochain."