Angers - OL (1-3) : "On a besoin de beaucoup travailler encore", souligne Lovren

Dejan Lvren et Adrien Hunou lors d’Angers – OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

En joueur expérimenté, Dejan Lovren ne se satisfait pas du contenu proposé par l'OL à Angers malgré la victoire (1-3). Le défenseur observe le travail important que doit effectuer l'équipe.

La doublette Auxerre - Angers aura donc rapporté trois points sur six à l'OL en février. Battu dans l'Yonne la semaine dernière (2-1), l'Olympique lyonnais a un peu rectifié le tir en Anjou (1-3), sans être flamboyant à voir jouer.

Face à la presse, Dejan Lovren a souligné la similarité des deux affiches contre les relégables, même si le résultat est totalement différent. "C'était presque le même match que face à l'AJA, mais on a perdu là-bas. On va dire qu'on a compris ce dont on avait besoin pour gagner aujourd'hui (samedi). Nous avons bien communiqué à la pause car le scénario était déjà le même la semaine dernière, a confié le Croate. Cette fois-ci, on n'a pas lâché. Maintenant, on va pousser pour les prochaines parties avec la confiance engrangée."

Mais la visite rhodanienne aux Angevins n'a pas été un long fleuve tranquille. "Le coach a dit qu'il ne fallait pas lâcher car on savait que ce serait dur. Angers n'allait pas abandonner. Ils jouent leur survie, mais nous aussi, on devait gagner. Malgré tout, on a besoin de beaucoup travailler encore", a rappelé l'expérimenté défenseur.

"On ne peut pas d'un match à l'autre afficher un visage différent"

Il poursuit. "Il y a encore des efforts à faire mentalement, nous sommes très jeunes, bon pas moi, mais les autres (il rigole). J'espère qu'on va vite intégrer qu'on ne peut pas d'une rencontre à l'autre afficher un visage différent. Une fois, on est bien, l'autre non... Je vais croire à l'Europe jusqu'au bout, a-t-il affirmé. Il nous reste 13 rencontres, c'est beaucoup de points. Il y a aussi la Coupe de France et on donnera tout mardi."

La bonne nouvelle du jour vient des remplaçants, et notamment d'Amin Sarr, buteur pour la première fois avec l'OL. "Je suis très content, et je lui ai dit. C'est de ça dont on a besoin, aller au premier poteau, a clamé Lovren. S'il n'y est pas, il ne marquera pas. Il a fait une bonne entrée, et même les autres ont bien joué."