OL - France : Mbock et Bompastor prennent le parti de Renard

Delphine Cascarino, Griedge Mbock et Wendie Renard après la qualification contre les Pays-Bas (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

Dans la prise de position de Wendie Renard face au management de l'équipe de France, l'OL, par la voix de Sonia Bompastor mais aussi des joueuses, a pris fait et cause pour la défenseure.

Delphine Cascarino, Perle Morroni, Ada Hegerberg ou encore Lindsey Horan, nombreuses sont les internationales de l'OL à avoir affiché leur soutien à Wendie Renard dans sa décision de se mettre en retrait de l'équipe de France. Une nouvelle footballeuse, et pas n'importe laquelle, Griedge Mbock, sa coéquipière et habituelle collègue en charnière centrale, a suivi le même chemin.

Actuellement blessée, la native de Brest ne peut pas postuler pour la sélection pour le Mondial cet été, mais elle a tout de même adressé un message à sa partenaire de club. "Dans le contexte actuelle, je tiens à apporter tout mon soutien à ma capitaine, exemplaire sur biens des plans [...] C'est avant tout un cri du cœur et j'espère qu'il saura être entendu, a commenté Mbock. Les Bleues sont au-dessus de tout et le resteront pour toujours, mais aujourd'hui, cela va beaucoup plus loin que ça. Il est temps de se pencher vraiment sur le décalage qui subsiste entre l'organisation actuelle, les attentes que l'on a et les moyens qu'on nous donne pour lutter au plus haut niveau."

Sonia Bompastor a elle aussi confié qu'elle était du côté de sa joueuse dans cette situation. "Je soutiens Wendie dans sa décision. C’est une position très dure sur le plan affectif, à quelques mois d’un Mondial et avant Paris 2024. Il lui a fallu énormément de courage pour aller au bout de ses idées quand on connaît son amour très fort pour le maillot de l’équipe de France", a déclaré l'entraîneure lyonnaise en conférence de presse avant le match contre Bordeaux.

"Des sonnettes d’alarme ont déjà été tirées" Bompastor

L'ancienne milieu défensive regrette que "le foot féminin ait pris l’habitude de faire les gros titres pour de mauvaises raisons. On ne doit pas en arriver là. On doit être en capacité à tous les niveaux, que ce soit à la Fédération ou en club, d’être à l’écoute, de montrer que les joueuses ont la possibilité de s’exprimer et de trouver des solutions", a-t-elle affirmé.

Sonia Bompastor conclut. "On ne peut pas écouter les footballeuses dans toutes les circonstances et le rôle d’un staff est de prendre des décisions qui vont dans l’intérêt de l’institution ou de l’équipe qui est concernée. Mais aujourd’hui, il y a Wendie et d’autres joueuses, et des sonnettes d’alarme ont déjà été tirées."