OL - France : au tour de Perle Morroni de soutenir Wendie Renard

Comme quasiment l'ensemble de ses coéquipières lyonnaises, Perle Morroni a affiché son soutien à Wendie Renard après sa décision de mettre en parenthèses sa carrière en Bleue.

Elle aussi est snobée par Corinne Diacre, même si la concurrence existe à son poste. Perle Morroni, qui n'a plus connu l'équipe de France depuis avril 2022, a publiquement pris le parti de Wendie Renard et de ses anciennes partenaires au PSG, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette. Les trois joueuses ont annoncé vendredi renoncer provisoirement à la sélection dans l'attente de changements dans le staff et dans le management.

Morroni a "souffert" du management en Bleue

La défenseure gauche, qui compte 11 capes, a elle aussi fait part de son envie de modifications chez les Bleues. "Ayant déjà porté le maillot français et suite à la décision de notre capitaine Wendie Renard et de certaines de mes coéquipières, je souhaite à mon tour m'exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management actuel de l'équipe de France pour en avoir souffert personnellement. J'apporte mon soutien à Wendie, Marie, Kady et toutes celles qui prendront la parole car, si je reporte un jour le maillot de l'équipe de France, j'espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des valeurs adéquates au haut niveau. En espérant que les choses changent", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

Ce cri du cœur rejoint entre autres celui de Sarah Bouhaddi.