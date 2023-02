OL - Equipe de France : Wendie Renard extrêmement soutenue

Vendredi, Wendie Renard a annoncé sa mise en retrait de l'équipe de France, visant notamment le staff des Bleues et la sélectionneure. Suite à son message, la Lyonnaise a reçu le soutien de beaucoup de joueuses et de sportifs de tous les horizons.

Leader de l'équipe de France, Wendie Renard était visiblement à bout. Vendredi, la défenseure internationale a annoncé qu'elle mettait sa carrière internationale entre parenthèses. Elle évoque "le système actuel, bien loin des exigences requises pour le plus haut niveau" et son souhait de préserver sa "santé mentale".

A cinq mois de la Coupe du monde, cela marque un tournant dans l'aventure des Bleues, qui perdent là leur capitaine. Elle ne se voyait pas disputer le Mondial "dans de telles conditions".

Ses coéquipières au soutien

Ce choix a touché beaucoup de monde, dont ses coéquipières. Sur les réseaux sociaux, Vanessa Gilles, Signe Bruun, Lindsey Horan, Delphine Cascarino (elle aussi dans le groupe français), Griedge Mbock, Christiane Endler, Janice Cayman, Ada Hegerberg, Alyssia Paljevic, Damaris Egurrola, Eugénie Le Sommer, Ellie Carpenter ou encore Dzsenifer Marozsán ont témoigné de leur soutien à leur partenaire.

Hegerberg a été l'une des premières à réagir, se demandant "combien de temps devrons-nous passer par ces témoignages pour que nous soyons respectées ? Je suis avec toi, Wendie, et avec tous les autres qui traversent le même processus."

Mais ce n'est pas tout car outre à l'OL, les anciennes Rhodaniennes aussi ont applaudi le choix de Wendie Renard : Lucy Bronze, Emelyne Laurent, Lisa Weiss ou encore Jessica Silva. D'autres joueuses et joueurs à l'instar de Marie-Antoinette Katoto (qui a elle aussi indiqué sa mise en retrait de l'EDF, comme Kadidiatou Diani), Serge Aurier et Jean-Christophe Hérelle, mais aussi des sportifs et sportives de haut niveau comme Mathieu Bastareaud (rugby) et Sandrine Gruda (basket) ont salué la décision de la multiple championne de France et d'Europe.

Réunion le 28 février à la FFF

Face à cette crise, la Fédération a réagi, expliquant que le comité exécutif allait se réunir le 28 février pour se saisir de la situation tout en rappelant "qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution équipe de France".

Le syndicat des joueurs et joueuses professionnels a de son côté soutenu les trois footballeuses dans leur démarche. "Comment ne pas saluer le cri d'alarme extrêmement courageux poussé ce vendredi soir par nos trois Bleues, qui ont décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France, dénonçant le décalage entre l'organisation actuelle de cette sélection, leurs attentes et les moyens alloués pour faire face aux exigences actuelles du très haut niveau", a notamment écrit l'UNFP dans un long communiqué.

Diacre et son staff en grande délicatesse

A quelques mois de la grande compétition, l'inquiétude est de mise chez les Françaises, qui viennent pourtant de remporter le tournoi de France. La position de Corinne Diacre et de son staff semble de plus en plus inconfortable.