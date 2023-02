OL : Jeffinho, le feu follet qui doit encore grandir

Pour l’heure, Jeffinho n’a pas eu l’opportunité de s’exprimer sur le terrain avec l’Olympique lyonnais. Footballeur dans la pure tradition des attaquants brésiliens dribbleurs, l’ailier aura besoin de temps pour perfectionner son jeu.

Un peu moins d’un mois après son arrivée dans le Rhône à la toute fin du mercato hivernal, Jeffinho attend encore avant de faire ses débuts avec l’OL. Arrivé blessé à la cheville, il enchaîne un deuxième déplacement avec le groupe ce samedi à Angers. Néanmoins, il ne faudra pas s’attendre à le voir démarrer à 17 heures. “Pour un match entier, il n'est pas prêt, a affirmé Laurent Blanc devant la presse. Il manquait de condition physique mais il a été intéressant cette semaine. Il peut nous aider sur des bouts de rencontre grâce à un toucher de balle à la brésilienne. En plus, il n'est pas gêné avec la balle et va même plus vite avec que sans.”

A priori, l’entraîneur rhodanien a bien cerné le style de jeu du natif de Volta Redonda. Les différents observateurs que nous avons pu interroger à son sujet ont également souligné cette qualité de vitesse. “C’est un joueur qui se distingue d’un point de vue technique. Il danse avec la balle, il a une aisance une fois le ballon dans ses pieds qui lui permet d’attirer l’attention des adversaires, d’autant plus qu’il sait maîtriser son tempo de course. Il a un démarrage rapide, il est assez souple et fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet d’enchaîner pied droit et pied gauche dans les petits espaces afin de s’infiltrer dans les derniers mètres, nous a rapporté Mickael Marques, scout collaborant notamment avec Mundial Scouting. Son profil est intéressant pour créer le déséquilibre, mais aussi en transition car il peut tenir le cuir sur de longues distances.”

Un chouchou du public à Botafogo

Parvenu un peu sur le tard à se frayer un chemin vers le football de haut niveau (la Serie A au Brésil), Jeffinho a eu peu de temps pour se familiariser avec son ancien club, Botafogo (où il est resté six mois). Malgré tout, il était parvenu à conquérir le cœur du public, comme nous l’explique João Pedro Fragoso, journaliste pour O’Globo. “Il a quitté Botafogo contre la volonté des fans. En peu de temps, il est devenu un véritable favori des tribunes. De ce fait, il a laissé l'impression qu'il pouvait donner beaucoup sur le terrain, a confié le reporteur. Comme le club n'a pas encore annoncé de joueur pour le remplacer, les supporteurs n'ont pas bien avalé la vente.”

Si ses capacités sont quasiment uniques à l’Olympique lyonnais, le travail à accomplir pour le garçon de 23 ans est important. “Il a encore énormément de déchets. Parfois, il va s’enfoncer dans le dribble alors qu’il y a des choses plus simples à faire, a noté Mickael Marques. Ça peut casser des dynamiques, surtout qu’en matière de finition, c’est très faible. Il doit épurer son jeu, se concentrer un peu plus sur ses partenaires, plus lever la tête car techniquement, il a des facilités. Il peut créer des déséquilibres, mais il n’en profite pas, alors pour le Brésil ça suffit, maintenant en Ligue 1, tu peux imaginer que ce soit plus difficile pour lui de se démarquer. Physiquement aussi, il y a des questions autours de lui.”

Excellent dribbleur avec une mauvaise finition

A l’image d’un Vinícius Júnior lors de son transfert au Real Madrid, Jeffinho devra apprendre à mieux analyser les situations pour faire les bons choix. “C’est un footballeur dribbleur, un peu fantaisiste avec le ballon, mais il est uniquement dans ce rôle-là. Il est un peu la caricature du joueur brésilien, celui qui va te faire des différences mais qui n’arrive pas encore à les concrétiser, a poursuivi le scout. Après, il va épuiser les défenses, obliger l’adversaire à mobiliser peut-être deux éléments sur lui, donc ça peut créer des espaces.”

Au sein de la formation de Rio de Janeiro, le numéro 47 de l’OL était devenu un élément “très important, nous a décrit João Pedro Fragoso. Avec le schéma tactique bien défini par l'entraîneur Luis Castro, il était le "différentiel" de Botafogo. Il était le deuxième joueur avec le plus de dribbles dans le championnat brésilien. C'est très difficile à réaliser. Il a été fondamental dans de nombreux matchs.”

Pour autant, il faudra se montrer patient avec l’ailier passé par Resende et le championnat d’Etat. “Il faudra voir son utilisation, car je pense qu’il est meilleur à gauche. Selon moi, c’est comme Amin Sarr, ce sont des garçons que tu recrutes, mais pas pour tout de suite. La plus-value sportive aura éventuellement lieu dans six mois ou un an, lorsqu’ils se seront intégrés, a prévenu Mickael Marques. Pour l’instant, ils ne sont pas prêts à être titulaires dans une équipe qui se veut européenne, il faut y aller progressivement et dans un premier temps en faire un super-sub.”

Il faudra se montrer patient avec lui

Un constat que valide João Pedro Fragoso. “Je ne pense pas qu'il arrive en France prêt à jouer. C'est pour cela qu'il a un long contrat. Il devra évoluer physiquement, techniquement et tactiquement. Mais si les processus se déroulent de la bonne manière, il peut apporter de bons résultats à Lyon, a-t-il assuré. Toutefois, je pense que cela prendra au moins une saison. Les supporteurs, les dirigeants et le personnel d'encadrement devront être patients.”

Si le journaliste brésilien voit en Jeffinho un joueur “très prometteur”, seul le terrain finira par parler, et à ce sujet, Mickael Marques émet quelques réserves. “Il y a beaucoup d’incertitudes, déjà parce qu'il est assez “vieux” et est arrivé sur le tard, a-t-il rappelé. C'est possiblement dû aussi à son prix, qui est tout de même élevé (10 M€ et un maximum de 2,5 M€ de bonus), ce qui peut jouer sur la perception qu’on aura de lui. Ce sont des profils très recherchés, et il pourrait à l’avenir avoir le niveau pour jouer la coupe d’Europe chaque année, mais il a encore une marge à franchir.”

Avec Jeffinho, l'OL tente un pari

Avec seulement 24 rencontres de Serie A dans les pattes avant que rejoindre l'Hexagone, le virevoltant attaquant est un pari fait par l’Olympique lyonnais. En attendant de voir ce que celui-ci donnera à l’avenir, l’Auriverde affiche un visage souriant et une personnalité solaire. “Je pense que tout le monde connaît les joueurs brésiliens, nous sommes contents même quand la situation n’est pas bonne, je vais apporter ça à Lyon. Globalement, je suis quelqu’un d’heureux dans la vie, je peux vous assurer que je vais amener cette allégresse, avait-il promis lors de sa présentation. Je n’aime pas le froid mais je n’ai pas hésité (à venir). Je vais donner de la chaleur aux fans malgré le froid.” Nous en aurons possiblement un premier aperçu ce samedi à Angers si Jeffinho est amené à entrer en jeu.