Angers - OL : vers un retour de la défense à 4 ?

Anthony Lopes et Castello Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au moment d'affronter Angers ce samedi à 17h, Laurent Blanc pourrait opter pour le retour d'une ligne défensive à 4 éléments. Sinaly Diomandé serait le grand perdant.

En 3-4-1-2 lors de la venue de Lens (2-1) et du déplacement à Auxerre (2-1), l'OL se dirigerait vers un nouveau changement de système. L'arrière-garde pourrait passer de 3 à 4 éléments ce samedi contre Angers (17h). Dejan Lovren et Castello Lukeba formeraient la charnière centrale, tandis que Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico enchaîneraient une nouvelle titularisation. Malheureux la semaine passée dans l'Yonne avec ses deux erreurs, Sinaly Diomandé serait envoyé sur le banc après avoir entamé les 8 dernières affiches.

Un milieu en losange

En l'absence de Corentin Tolisso, Laurent Blanc aurait donc choisi de bâtir un milieu en losange avec Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Johann Lepenant. Rayan Cherki évoluerait comme meneur de jeu, en soutien d'un duo composé de Moussa Dembélé et Bradley Barcola, qui retrouverait le 11 de départ.

Le 11 de départ probable de l'OL : Lopes (C) - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, T. Mendes, Lepenant - Cherki - Dembélé, B. Barcola