OL : Corentin Tolisso touché au mollet et forfait contre Angers

Sorti après l’heure de jeu contre Auxerre, Corentin Tolisso est une nouvelle fois stoppé dans sa course. Touché au mollet, il manquera le déplacement à Angers.

Il arrivait enfin à enchaîner. Si tout n’était pas encore parfait dans le jeu, Corentin Tolisso prenait ce début d’année 2023 avec le sourire. Après une première partie de saison gâchée par les pépins physique, le milieu de terrain avait trouvé la bonne carburation depuis sa sortie contre Brest fin décembre. Après avoir loupé trois matchs suite à cette blessure, Corentin Tolisso a enchaîné au point de signer six titularisations de suite et trois matchs de 90 minutes. Est-ce cet enchaînement qui l’a poussé à rechuter ?

Tolisso enchaînait enfin en 2023

Quand Peter Bosz prenait soin de ménager son joueur, Laurent Blanc compte sur son expérience et l’a installé dans le milieu à trois ou à deux depuis un mois. Toujours est-il que Tolisso est une nouvelle fois stoppé dans sa course. Remplacé par Thiago Mendes à la 66e minute, le Lyonnais va devoir observer une semaine de repos d’après L’Equipe. Touché au mollet et victime d’une lésion d’après les examens réalisés en début de semaine, Corentin Tolisso est forfait pour Angers et plus qu’incertain pour Grenoble. Un nouveau coup dur pour le joueur et Blanc qui doit déjà faire sans Malo Gusto, en attendant de savoir si Alexandre Lacazette est complètement remis.