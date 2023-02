Coupe Gambardella (Photo by LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Qualifié avec la manière dimanche dernier, l’OL va connaitre son adversaire en quarts de finale de la Coupe Gambardella ce jeudi (12h). Il reste encore deux formations de Régional 1.

C’est un jeudi chargé qui attend les joueurs U19 de l’OL. Partis vers le Maroc depuis lundi, les jeunes Lyonnais disputent actuellement le tournoi organisé par l’Académie Mohamed VI et se sont qualifiés pour les quarts de finale après une victoire et un nul en poule. Cette rencontre se jouera à 10h contre Strasbourg. Un club que les joueurs d’Eric Hély ne retrouveront pas en quarts de finale de la Coupe Gambardella. Le club alsacien n’est plus en lice au contraire des Lyonnais qui sont toujours en chemin pour conserver le titre acquis la saison dernière.

Poussifs en championnat, les coéquipiers de Mathys de Carvalho ont réalisé un parcours sans-faute en coupe avec quatre victoires en quatre matchs. Mais c’est bien la qualification acquise dimanche dernier contre le FC Metz, leader en championnat, qui a marqué les esprits (3-1). Ayant décroché leur billet pour le top 16 de la compétition, les Lyonnais attendent désormais de savoir qui seront leur adversaires ainsi que leur probable confrontation en demi-finale en cas de victoire. Le tirage au sort à lieu ce jeudi à 12h avec encore cinq équipes évoluant dans le championnat national U19 (Auxerre, Clermont, Monaco, Nantes, Rennes) et deux formations en Régional 1 U18 (Carquefou et Pau).