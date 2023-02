Avec trois buts sur ses trois occasions, l’OL a fait tomber le FC Metz chez lui (3-1). Grâce à ce succès, les U18 lyonnais sont toujours en course pour conserver leur titre dans cette Gambardella.

C’est ce qui s’appelle faire preuve d’une efficacité clinique. Ce dimanche, l’OL l’a presque joué à l’expérience dans son 8e de finale de Coupe Gambardella. Distancés en championnat, les jeunes Lyonnais ont fait un petit exploit en sortant le leader messin chez lui (1-3) au terme d’une rencontre où ils n’auront pas été les plus flamboyants, mais les plus solides. Il faut dire qu’après seulement une minute de jeu, les joueurs d’Eric Hély ne pouvaient espérer meilleure entame. Sur un coup-franc dans la boite, le ballon a rebondi sur un Messin qui a trompé son gardien. Un début de match parfait, mais qui a eu pour effet de voir l’OL subir et être presque inhibé par cet avantage. Sonné, le FC Metz a poussé, mais a fait preuve de maladresse devant le but de Justin Bengui (10e, 19e, 24e).

Kango sérieusement touché au genou ?

Ayant fait le dos rond, les U18 lyonnais ont exploité leur unique situation de contre à la 36e minute avec Gueye qui a parfaitement fixé son vis-à-vis et adressé un centre parfait pour Yacine Chaïb (2-0, 36e). De retour de blessure, le jeune Lyonnais a fait du bien dans le jeu et a même réussi à gratter un penalty. Ayant fait le break à la 58e sur la troisième occasion lyonnaise du match, Thiema Gueye a loupé l’opportunité de tuer le match en loupant complètement le cadre (67e). Un fait de jeu qui aurait pu booster le FC Metz, mais Bengui n’a rien eu à faire en seconde période, ne s’étant incliné que sur le but de Mangondo avant la pause. Les joueurs d’Eric Hély ont fait preuve de maitrise dans la dernière demi-heure pour conserver cet avantage et se qualifient pour les quarts de finale de la Gambardella. Seule ombre au tableau, la blessure de Kango sorti sur civière (55e) après s’être bloqué le genou dans le synthétique messin…