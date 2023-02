Ligue 1 : l’OL est désormais à 8 points de l’Europe

Défait à Auxerre, l’OL savait qu’il allait faire une mauvaise opération au classement. Désormais à huit point de la 5e place, les Lyonnais ont raté l’occasion de recoller à Lille et Nice, tenus en échec durant le week-end.

L’OL savait que cette 24e journée de Ligue 1 n’était pas un tournant, mais ressemblait à un examen de passage avec des concurrents qui avaient des rencontres compliquées. Les Lyonnais étaient tellement au courant qu’ils ont trouvé le moyen de se saborder seuls à Auxerre contre l’avant-dernier du championnat. Une défaite (2-1) qui a cassé la dynamique positive, mais surtout empêché le club lyonnais de garder la cadence dans la course à l’Europe ou au moins de s’en rapprocher. Au soir de la 24e journée, l’OL est toujours 9e de Ligue 1, mais a perdu deux points dans la course à l’Europe. Vainqueur de Clermont, Rennes a retrouvé à la 5e place et pointe désormais à huit longueurs.

Les hommes de Laurent Blanc peuvent avoir d’autant plus de regrets qu’en cas de succès en Bourgogne, ils auraient pu recoller aux équipes juste devant eux. Nice a été tenu en échec par Angers et l’OL aurait pu revenir à égalité de la 8e place. Battu par le PSG, Lille et la sixième place aurait été à seulement trois points. Des "si" mais la réalité est qu’aujourd’hui, le club rhodanien pointe bien à huit points de l’Europe et non cinq.