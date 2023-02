OL : Bradley Barcola sous la menace d’une suspension

Bradley Barcola lors d’OL – Metz en Coupe de France (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Averti contre Auxerre à la 83e minute, Bradley Barcola a pris deux cartons jaunes sur les trois derniers matchs. L’attaquant de l’OL est désormais sous la menace d’une suspension.

Après six titularisations de suite, Bradley Barcola a soufflé un peu à Auxerre, vendredi soir. Avec l’absence d’Alexandre Lacazette, le staff lyonnais a souhaité faire confiance au duo Sarr - Dembélé. Ce choix n’a pas vraiment porté ses fruits avec une connexion quasi nulle. Mené au score, l’OL a tenté de revenir avec l’entrée de Barcola à un quart d’heure de la fin pour mettre un peu de vitesse et de profondeur dans le jeu lyonnais. Malheureusement, l’ancien de l’AS Buers n’a pas réussi à se mettre en évidence même s’il aurait pu se procurer une occasion si l’arbitre n’avait pas sifflé un pied haut.

Cette situation litigieuse n’a d'ailleurs clairement pas plu à Bradley Barcola qui a fait éclater son sentiment d’injustice. Un geste de colère qui lui a valu un carton de Mr Lesage à la 83e minute. Averti, Barcola est désormais sous le coup d’un match de suspension. Après son jaune contre Lille, cette deuxième biscotte en moins de dix matchs l’oblige donc à faire attention lors des prochaines rencontres et ce dès samedi à Angers.