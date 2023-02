Troyes - OL (1-3) : Bradley Barcola, le culot récompensé

Titulaire pour la quatrième fois de suite, Bradley Barcola a inscrit son premier but en Ligue 1 samedi à Troyes (1-3). Le jeune attaquant a été récompensé pour ses dernières performances.

En pleine confiance, Bradley Barcola a tenté et réussi une série de dribbles sur l’aile gauche, effaçant deux adversaires troyens à l’aide d’un crochet et d’un passement de jambe, avant de servir un coéquipier. Cette action est symbolique de la montée en puissance du garçon lors du match contre Troyes (1-3), et plus globalement lors de ses dernières performances.

Installé dans le 11 depuis quatre rencontres, l’attaquant de 20 ans a déjà quelques statistiques intéressantes sur cette période, avec un but, son premier en Ligue 1, et deux passes décisives face à Chambéry (0-3) et Ajaccio (0-2). “Franchement, je l'attendais depuis un moment cette réalisation et ça fait du bien. J'ai vu le ballon aller en retrait et j'ai senti que Maxence (Caqueret) allait me le mettre en une touche, a raconté le principal intéressé après la partie face à l’ESTAC. Alors, je me suis lancé dans la surface et j’ai repris la balle comme elle venait. Et ensuite ça m'a mis en confiance.”

Barcola amène autre chose à l'attaque lyonnaise

Au-delà des chiffres, Barcola amène son dynamisme et sa vitesse à l’OL. Barré par Karl Toko-Ekambi sur la première partie de saison, le jeune offensif profite du départ du Camerounais à Rennes cet hiver. Il semble à chaque sortie un peu plus à l’aise et tente de plus en plus de choses. Lorsque cela sourit, il devient un véritable danger pour la défense adverse. Par son culot, son envie et sa capacité à provoquer, il offre des solutions différentes à Laurent Blanc. “J'ai mis un peu de temps pour le connaître, c'est un jeune joueur avec un peu de nonchalance, mais quand il met le turbo, il va vite, il est intéressant, a reconnu son entraîneur. Son poste, c'est axe côté mais il va encore progresser. Et quand il prend de la vitesse, sa technique de dribble est très intéressante.”

Dans son trio avec Rayan Cherki et Alexandre Lacazette, il est celui le plus à même de prendre la profondeur, une donnée non négligeable dans le football actuel. Il n’est en plus pas avare d’efforts défensifs. “Bradley monte en puissance, il montre ses qualités. Ce but va lui faire du bien. C'est un joueur assez timide, donc cette première réalisation en Ligue 1 va lui permettre de bien respirer et d’être encore plus confiant, a prédit Alexandre Lacazette. Il pourra encore mieux aider l’équipe pour la suite de la saison.”

Encore des approximations malgré tout

Il faut aussi savoir nuancer. Le début de partie de l’international U20 n’est pas parfait, avec surtout, quelques passes manquées qui auraient pu (dû) se transformer en occasions de but. Mais à l’image de l’OL, il a redressé la barre ensuite pour être plus clinique. “Ça fait plaisir. C’est vrai que c’était compliqué au début quand le coach est arrivé, a confié le numéro 26. Je prends ce qu’il me donne et j’essaie de faire au mieux.”

Avec les venues d’Amin Sarr et Jeffinho, il faudra voir si Laurent Blanc continue de lui faire confiance en tant que titulaire. En attendant, le Lyonnais considère qu’il s’agit d’une “bonne concurrence”. Pas forcément destiné à avoir un rôle aussi important dès cette saison, Barcola répond présent jusqu’ici, et il pourrait être une des belles surprises rhodaniennes à l’issue de l’exercice 2022-2023.