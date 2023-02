L'OL réalise sa meilleure série depuis le début de saison

Les joueurs de l’OL après la victoire à Troyes en février 2023 (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Samedi, l'OL a bouclé son quatrième match sans défaite en battant Troyes (1-3). Il n'avait pas connu une telle série depuis le début de championnat.

Comme l'a souligné Alexandre Lacazette à l'issue de la victoire à Troyes samedi (1-3), il faudra attendre encore un peu avant de dire que l'Olympique lyonnais est guéri. On en sera plus dimanche prochain, vers 22h45, à la fin d'OL - Lens. D'ici là, il aura affronté Lille (mercredi) en Coupe de France et donc les Lensois en Ligue 1.

Mais avant de se mesurer à des équipes de haut de tableau, Laurent Blanc et son groupe ont enchaîné quatre matchs sans défaites toutes compétitions confondues (trois victoires et un nul).

5 matchs sans défaite en début de saison

Le club rhodanien n'avait pas connu une série aussi longue d'invincibilité depuis les premières rencontres de la saison. Entre août et septembre, il a remporté quatre parties et partagé les points avec Reims (1-1). Après ce début d'exercice réussi, l'OL a vécu une période très difficile, dont on devrait savoir assez vite s'il est sorti ou pas.