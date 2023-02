Troyes - OL (1-3) : "On peut encore mieux faire", assure Lacazette

S'il a reconnu que l'OL avait raté son début de match face à Troyes (1-3), Alexandre Lacazette a apprécié la réaction de son équipe samedi.

Au vu des 10 premières minutes de la partie entre Troyes et l'OL samedi, difficile de se dire que l'Olympique lyonnais a ensuite plutôt bien géré pour s'imposer 3 à 1. Si tout n'a pas été maîtrisé, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont eu le mérite de ne pas craquer et de se ressaisir pour mettre la main sur la rencontre.

"On a su être assez solides et efficaces devant le but"

Un scénario qui a satisfait le capitaine rhodanien, même s'il a bien conscience qu'il existe encore des manques dans cette équipe. "On a réalisé une mauvaise entame. On a failli prendre un but, mais Antho (Lopes) a su bien réagir. On a pris du temps à entrer dans le match, mais au final, on a su être assez solides et efficaces devant le but. On peut encore mieux faire, bien s’améliorer. Mais on est content, chaque attaquant a su marquer son but et aider l’équipe à obtenir la victoire, s'est-il réjoui. On va profiter de ce moment de plaisir et bien se reposer avant de penser à mercredi (réception de Lille en Coupe de France)".