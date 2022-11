OL - Académie : Eric Hély jette un flou sur son avenir

Entraîneur des U19 de l’OL depuis 2019, Eric Hély est en fin de contrat. L’entraîneur lyonnais pourrait vivre sa dernière saison, lui qui a quitté femme et enfants depuis trois ans.

Il est celui qui a ramené la Coupe Gambardella à la maison. Attiré entre Rhône et Saône en 2019 pour cet objectif, Eric Hély a réussi à mettre fin à 25 années de disette à l’OL en mai dernier. Avec ses jeunes joueurs de la génération 2004-2005, le technicien français a soulevé sa 3e Gambardella à titre personnel comme entraîneur et réussi ce qui était attendu de lui depuis son arrivée. Ce jeudi, les U19 de l’OL connaitront leur premier adversaire dans cette nouvelle campagne de coupe avec l’objectif de faire le doublé. Pas une mince affaire surtout que les Lyonnais ont quelques difficultés en championnat avec une 6e place actuellement.

Cette défense du titre acquis par l’OL face au SM Caen sera-t-elle le dernier baroud d’honneur d’Hély entre Rhône et Saône. Arrivée en 2019, l’entraîneur est en fin de contrat à l’issue de la saison et ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Il laisse d’ailleurs planer le doute notamment pour des raisons personnelles. "Professionnellement, financièrement, sur un plan familial, mon intérêt était de rester à Sochaux. Mais venir dans un top club, jouer la Youth League, gagner la Gambardella, c’est du pur bonheur. Après, depuis mon arrivée à Lyon, ma famille est restée à Montbéliard, a-t-il mis en avant dans les colonnes du Progrès. On a fait des concessions par rapport à mon ambition et mes rêves, donc peut-être que je rentrerai à la maison. C’est peut-être la dernière équipe que j’entraîne, oui, mais il n’y a rien de définitif."

Des entretiens doivent avoir lieu avec Jean-François Vulliez dans les prochaines semaines, mois afin que tout soit plus clair au sein de l’Académie.