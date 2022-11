La LFP a commandé un rapport sur les débordements en tribunes

Face aux différents incidents la saison dernière, la LFP a choisi de bouger. Ayant fait appel au criminologue Alain Bauer, ce dernier a rendu son rapport mercredi avec quelques pistes.

Le jet de bouteille sur Dimitri Payet, les affrontements entre supporters lors de Paris FC - OL en Coupe de France. Les incidents venus des tribunes ont été nombreux la saison dernière et n’ont pas touché que le club lyonnais. Le dernier exercice s’était d’ailleurs terminé avec l’envahissement du terrain de Geoffroy-Guichard au moment de la descente des Verts en Ligue 1. Après cette saison dernière cauchemardesque en matière de sécurité, la LFP a commandé au criminologue Alain Bauer un rapport sur les débordements dans les stades.

Ce document définitif a été remis à l’instance mercredi et donne quelques pistes pour essayer de faire des tribunes un endroit plus apaisé. Parmi elles, celle de "renforcer l'autorité de l'État au travers de la cellule interministérielle existante, intégrant le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques et le ministère de la Justice, qui pourrait voir son fonctionnement pérennisé".

Il faut aussi revoir "le rapport aux groupes de supporters et adapter la législation notamment sur les fumigènes en responsabilisant les animateurs". Selon Bauer, on pourrait "repenser la notion d'interdiction des fumigènes autour des enjeux de protection des personnes et des biens qui participent à l'événement dans le stade."

Ce rapport a été fait en concertation avec les clubs français. Reste désormais à savoir si certaines de ces pistes seront mises en application ou si ce document restera au stade de pistes à suivre.