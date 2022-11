OL - Mercato : huit millions d’euros sur la table pour Aouar ?

Dans la continuité des informations de ces derniers jours, l’AC Milan serait prêt à faire une offre à l’OL dès cet hiver. Le club milanais pourrait proposer 8 millions d’euros pour Houssem Aouar.

Il a beau n’avoir joué que six matchs depuis le début de la saison, Houssem Aouar continue de faire les gros titres en Italie. Relancé par Laurent Blanc depuis son arrivée, le milieu de terrain a alterné le bon et le moins bon mais alimente la rubrique des rumeurs à un peu plus d’un mois du début du mercato. En fin de contrat en juin prochain, Aouar a forcément un profil qui plait et qui peut attirer de gros noms. Ca tombe bien puisqu’à en croire la presse italienne ces derniers jours, l’international français serait dans le viseur de l’AS Roma et de l’AC Milan. Deux intérêts qui pourraient donner lieu à une vraie passe d’armes entre les deux clubs.

Aouar et l'OL, stop ou encore ?

Face à la volonté farouche des Romanistas, l’AC Milan se serait vu mis sous pression comme avancé ces dernières heures. Les Rossonerri avaient avant tout pour ambition d’avancer leurs pions auprès de l’entourage d’Houssem Aouar pour une arrivée libre l’été prochain. Seulement afin d’éviter de se faire griller la politesse, les Milanais pourraient bien dégainer plus tôt que prévu. Selon la Gazzetta dello Sport, le club d’Olivier Giroud serait prêt à faire une offre de 8 millions d’euros cet hiver à l’OL pour s’éviter des maux de tête dans les prochains mois et ne pas voir la Roma ou un autre club prendre les devants. Toujours enclin à prolonger le joueur, l’OL peut-il se laisser séduire afin d’éviter de voir un joueur formé au club partir libre ? Réponse dans les prochaines semaines.