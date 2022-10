OL : Houssem Aouar entrevoit à nouveau la lumière

Pas dans les petits papiers de Peter Bosz, Houssem Aouar goûte à nouveau au plaisir du jeu depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Le milieu de terrain semble sur la bonne voie pour retrouver son meilleur niveau.

La fin d’un long tunnel. Samedi, lors du match à Montpellier (1-2), Houssem Aouar a vu une de ses frappes faire mouche, une première pour lui en compétition depuis le 21 mai et un déplacement à Clermont. Un but qui devrait en toute logique accélérer la progression du niveau de confiance de l’international français (une sélection). Mis au placard sous Peter Bosz, il avait, avant la venue de Laurent Blanc, joué une seule rencontre, la première de la saison face à Ajaccio (2-1).

Après ses 30 minutes contre les Corses, le milieu de terrain n’était plus apparu en Ligue 1 pour des raisons de blessures, mais aussi des choix d’entraîneur. Depuis deux affiches, le voilà à nouveau dans le 11, avec à chaque fois deux performances plutôt convaincantes, notamment la dernière dans l’Hérault avec une réalisation, mais surtout plusieurs différences créées. On a pu remarquer qu’il n’avait rien perdu de ses capacités techniques. “On connaît ses qualités, sa faculté à faire le jeu, à l’organiser et à toucher beaucoup de ballons. Lorsqu’il va enchaîner les rencontres, il va rendre les autres meilleurs, a affirmé l’ancien attaquant de l’OL, Sylvain Idangar, dans “Tant qu’il y aura des Gones”. J’aimerais qu’il prenne les clés du camion car il a les qualités pour le faire.”

Il apporte de la créativité au milieu

Sur sa très récente mauvaise période, l’Olympique lyonnais a souffert d’un manque de créativité dans l’entrejeu. Un Aouar à son niveau peut combler ce déficit en étant ce lien entre le milieu et l’attaque rhodanienne. “Laurent Blanc vient pour la performance, et celle-ci sera largement meilleure avec Houssem Aouar que sans lui. Peu importe la pression qu’il peut y avoir de part et d’autre, le coach a assez de charisme et les épaules assez solides pour faire des choix et cela paye. Aouar a marqué, il est influent, il retrouve du rythme. On peut s’apercevoir qu’il est important dans le jeu, il retrouve son aisance au milieu et il nous apporte sa touche technique, a souligné notre consultant Nicolas Puydebois dans l’émission TKYDG. Il peut se mettre entre les lignes, dans les intervalles…”

Après son passage difficile, qui englobe aussi la saison dernière, le Gone a délivré un message positif lors de ses deux dernières sorties. En fin de contrat à l’issue de l’exercice en cours, il n’a de toute manière pas le choix. Peu importe ce qui sera décidé dans les mois à venir, son futur sur le plan sportif dépend de ses performances. A lui donc de répondre présent sur le terrain. “Je suis convaincu qu’il peut apporter. Il a le potentiel et le talent. Je pense que ses contreperformances sont plus liées à des interrogations sur son avenir, nous confiait il y a quelques semaines Philippe Violeau. Dès qu’il sera fixé, que ce soit à Lyon ou ailleurs, on retrouvera le Houssem que l’on a vu sur la saison 2020.”

Peut-il retrouver son niveau de 2020 ?

Nous n’en sommes pas encore là, mais si le joueur de 24 ans parvient à enchaîner les rencontres, il n’est pas exclu de revoir le footballeur qui avait rayonné auparavant, notamment lors du “Final 8”. “Il a du talent, mais je ne suis pas satisfait à 100 %, il peut encore faire plus offensivement et défensivement, il peut donner son ballon un peu plus vite, il a la qualité pour ça, a noté Nicolas Puydebois. On veut le revoir à sa plénitude. Il n’a pas joué pendant deux mois, ce n’est pas en deux matchs qu’il va retrouver son réel niveau. Nous devons lui laisser du temps, lui donner du temps de jeu pour qu’il retrouve du rythme et qu’il puisse enchaîner 90 minutes plusieurs fois. Il va redevenir un titulaire pour l’OL, mais déjà là avec ce qu’il montre, il n’a pas perdu son football.”

Positif dans l’ensemble, le retour de Houssem Aouar pourrait être l’une des clés du renouveau de l’Olympique lyonnais cette saison. Il ne faut toutefois pas aller trop vite en besogne car le travail reste important pour le Rhodanien comme pour ses coéquipiers. Lors de la trêve, il devrait bénéficier de la préparation pour retrouver encore un peu plus son meilleur niveau physique. D’ici-là, à lui et au club d’engranger un maximum de points pour sortir de la spirale négative dans laquelle ils ont été enfermés.