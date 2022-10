Sonia Bompastor a dirigé 50 matchs de l'OL

Lors du déplacement sur le terrain de la Juventus Turin jeudi (1-1), Sonia Bompastor a dirigé son 50e match de l'Olympique lyonnais.

Elle aurait sûrement préféré fêter ce cap avec un autre résultat et sans la possible grave blessure de Damaris Egurrola. Jeudi, lors de l'opposition face à la Juventus Turin (1-1), Sonia Bompastor a dirigé son 50e match sur le banc de l'OL.

Arrivée en avril 2021 pour succéder à Jean-Luc Vasseur, l'entraîneure rhodanienne a gagné 43 des 50 rencontres disputées. En un an et demi, elle a remporté le championnat, la Ligue des champions et le Trophée des championnes. Un palmarès qu'elle espère accroître cette saison, même si la dernière semaine est plus difficile pour son équipe.