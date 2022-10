Léo Dubois arrivait "au bout d'un cycle avec l'OL"

Parti l'été dernier pour rejoindre Galatasaray, Léo Dubois a confié que ce départ était nécessaire pour lui après 4 ans à l'OL.

En juillet dernier, Léo Dubois a quitté l'OL après quatre saisons au club. A 28 ans, le défenseur souhaitait connaître une première expérience à l'étranger dans sa carrière. Il a signé à Galatasaray (Turquie), une décision qu'il explique dans un entretien accordé à L'Equipe. "J'avais besoin de ce changement. Galatasaray et Istanbul sont une découverte à tous les niveaux. Il me fallait cette remise en cause. J'arrivais au bout d'un cycle avec l'OL. J'ai été pris pour responsable d'une situation par une partie des supporteurs. Il y a eu des épisodes parfois injustes car j'ai toujours tout donné, mais j'ai ma part de responsabilité aussi, a raconté l'international français. Je n'avais pas été forcément très performant les derniers mois. Mais j'ai toujours été ambitieux, loyal et impliqué."

"J'aurais dû partir autrement"

De son passage à l'Olympique lyonnais, le latéral en retient surtout du positif. "Laurent Blanc arrive avec une autre philosophie, une vision différente. Je vois ce qu'il est capable d'apporter et ça aurait peut-être mieux collé... Mais c'est de l'histoire ancienne. Je ne garderai que les bons moments passés avec des grands joueurs, notre demi-finale de Ligue des champions (en 2020, face au Bayern Munich, 0-3), mon capitanat et toutes les choses positives qui ont finalement pris le dessus. L'OL restera un passage très important dans ma carrière où je suis devenu international, a-t-il indiqué. Je n'ai aucun regret sinon que la fin aurait pu se passer différemment. J'aurais dû partir autrement."