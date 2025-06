Souhaitant se rapprocher de ses proches, Jérémy Clément va retrouver un poste dans la région. Il s'apprête à s'engager avec un club de R2, le FC Allobroges-Asafia.

Il avait a priori deux options sur la table, et a fait son choix. La semaine dernière, le profil de Jérémy Clément était relié à l'équipe de Régional 2 le FC Allobroges-Asafia, ainsi qu'aux U19 de l'OL Lyonnes. Une dizaine de jours plus tard, l'ex-milieu de terrain a visiblement fait son choix. Il a opté pour la première option, comme l'indiquent Foot-Amateur et Le Dauphiné Libéré.

On savait que le technicien de 40 ans voulait revenir en Auvergne-Rhône-Alpes, après un passage en région francilienne, du côté du FC Versailles. Son souhait est donc exaucé, puisqu'il va diriger la formation iséroise, basée dans un quartier de Grenoble.

Au-delà de l'aspect géographique, le FC2A a pu user d'autres arguments pour convaincre l'ancien joueur formé par l'Olympique lyonnais et passé par les Glasgow Rangers, le PSG, Nancy ou encore Bourgoin. Il retrouvera notamment un proche, Yoric Ravet, qui évolue au club, et qui ont eu un passage commun à Saint-Etienne.

Ambition ? Viser l'accession en R1

Le FC Allobroges-Asafia devrait tenir une conférence de presse dans les prochains jours afin de dévoiler les attentes et ambitions pour la saison 2025-2026. L'objectif sera sans doute de monter en Régional 1, puisqu'il a manqué de peu l'accession lors de l'exercice 2024-2025 (3e de la poule D).

Clément poursuit donc sa carrière de coach à un échelon inférieur à celui qu'il a connu jusqu'ici. Rappelons qu'il a dirigé Versailles (National) durant sept rencontres en cours de saison dernière, avec réussite. Il fut aussi en poste à Bourgoin (2020-2022) et à Andrézieux (2023). On a aussi pour le voir dans le rôle d'adjoint à FCBJ, à Molenbeek et au FCV.