Jérémy Clément (ex-OL) accompagne Bruno Irles à Molenbeek

Quelques jours après l’éviction de Claudio Caçapa, le RWD Molenbeek a choisi de miser sur Bruno Irles. L’ancien coach de Troyes arrive en Belgique avec Jérémy Clément comme adjoint.

L’intérim n’aura finalement même pas eu le temps de se mettre en place à Molenbeek. Après l’éviction de Claudio Caçapa de son rôle d’entraîneur principal, le RWDM avait confié les rênes de l’effectif professionnel à Igor De Camargo de façon intérimaire. Finalement, le Belgo-Brésilien n’aura pas pu diriger un match avec le club belge. En effet, ce dernier a annoncé mardi soir la nomination de Bruno Irles pour s’occuper de l’opération maintien dans laquelle est lancée Molenbeek depuis le début de la saison. Pour cette mission, l’entraîneur français a choisi de s’appuyer sur un ancien de la maison OL avec Jérémy Clément.

Six mois reconductibles en cas de maintien

Ancien milieu de terrain formé à l’Académie, Clément a également évolué au PSG ou à l’AS Saint-Etienne avant de se reconvertir dans le coaching une fois sa carrière terminée. Ayant notamment entraîné le FC Bourgoin-Jallieu ou encore Andrézieux-Bouthéon la saison dernière, Jérémy Clément va donc tenter d’apporter son regard d’ancien joueur pour aider le RWD Molenbeek à se maintenir dans l’élite. Irles et Clément ont signé pour six mois, avec une prolongation d’un an possible en cas de maintien de la formation de John Textor à l’issue de la saison.