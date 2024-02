OL : une mentalité qui change tout ?

Dimanche, l’OL s’est imposé dans la douleur contre Montpellier (1-2). Seulement, la mentalité et l’état d’esprit affichés à la Mosson sont loin de ceux lors de la première partie de saison. La clé du succès ?

On ne donnait pas vraiment cher de la peau des Lyonnais dans cette semaine à trois matchs. Avec deux gros morceaux comme l’OM et Lille pour commencer et Montpellier comme dessert, voir l’OL réussir non pas un 9 sur 9, mais deux victoires en championnat et une qualification pour les quarts de finale de Coupe de France relevait un peu du miracle. Non pas que la formation lyonnaise n’ait pas mis les ingrédients pour une telle série, mais tout simplement parce qu’en se remémorant l’état dans lequel était l’OL, il y a encore quelque temps, ne laissait en rien présager cette dynamique. Vendredi, Nice se présente au Parc OL et il faudra confirmer face au dauphin du PSG. Un nouveau vrai test pour les joueurs de Pierre Sage, mais ces derniers ont montré, sur les sept derniers jours, qu’un vent nouveau avait pris possession de ce groupe.

Des événements qui tournent en faveur de l'OL

Il n’y a qu’à voir les images de l’entraînement mardi ou encore la communion collective sur le but de Maxence Caqueret pour se faire une idée. La phrase est bateau, mais ce groupe donne l’impression de bien vivre ensemble. Les victoires aident forcément, mais cet état d’esprit aide aussi à aller chercher ces succès. L’un ne va pas sans l’autre et les trois points acquis dans l’Hérault l’ont montré. Ce n’est pas le jeu pratiqué qui a permis à l’OL de remonter à la 13e mais bien le refus de la défaite. Quand les vents étaient contraires ces dernières semaines, ces derniers mois, les évènements tournent enfin en faveur des Lyonnais.

Jonathan David a envoyé dans le ciel décinois un but tout fait en Coupe de France, Akour Adams a lui fait preuve de maladresse quand Anthony Lopes a maintenu les siens en vie à la 54e. Tout n’est pas parfait, mais dans la course au maintien, chaque petit scénario favorable est bon à prendre. "On a souffert comme beaucoup de matchs dans le jeu, mais je suis content parce que mentalement, on a vu une équipe, on a vu des gars concernés, chose qui n’était pas visible il y a quelques semaines, a noté Robert Valette, ancien formateur lyonnais, sur le plateau de TKYDG. Contre l’OM, contre Lille, on a vu des joueurs qui avaient un objectif commun. Avant, on avait des joueurs qui étaient sur un terrain et qui récitaient ce qu’ils savaient faire."

Les recrues pas étrangères à ce renouveau interne

L’OL n’est plus tout à fait malade, mais n’est pas pour autant complètement guéri. Après la victoire montpelliéraine, Alexandre Lacazette, qui assure "ne pas oublier d’où vient l’équipe", ou encore Pierre Sage ont insisté sur ce point. Les Rhodaniens sont toujours capables de faire les montagnes russes d’un match à l’autre et rien ne sera donné pour rester dans l’élite. Seulement, les valeurs collectives absentes pendant six mois semblent désormais présentes. En renversant le score et en s’imposant dans la foulée pour la première fois de la saison, l’OL a construit un succès au mental. "C’est bien de gagner des matchs qu’on ne mérite pas de gagner. On a un supplément d’âme", a de son côté mis en avant Nicolas Puydebois.

Les anciens, les plus jeunes, les nouveaux, tous adhèrent à la philosophie du staff de Pierre Sage. La nature relativement posée du coach lyonnais aide forcément. Alerte dans la victoire et calme dans la défaite, Sage a apporté de la sérénité en même temps que la direction sportive lui imposait une nouvelle concurrence avec le mercato. "Un problème de riche" à gérer, mais qui a pour le moment une influence positive. "Le recrutement était en partie fait pour ça. Apporter de la concurrence pour faire progresser tout le monde, remet en éveil certains qui étaient installés, poursuit notre consultant. Ça apporte une vraie plus-value à l’effectif."

En plus de ce qu’ils donnent sur le terrain, Gift Orban ou Malick Fofana apportent de la joie de vivre dans le vestiaire. Nemanja Matic son expérience et Orel Mangala son rôle besogneux. Depuis deux semaines, l’individualité est mise au service du collectif et cette capacité "à déployer une force collective" qui peut ramener l’OL à une place plus descente. En espérant qu’un petit grain de sable ou des égos mal placés ne viennent pas tout dérégler.