L’OL enchaîne, Caqueret, symbole du renouveau ?

Maxence Caqueret célébrant son but avec Clinton Mata lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Ce lundi, avec la participation de Robert Valette (ex-joueur, ex-éducateur à l’OL), l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" est revenue sur la belle semaine de l’OL et sur le renouveau opéré sous Pierre Sage.

Il y avait des sourires sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h. Il faut dire qu’avec trois victoires, la semaine de l’OL a été pour la moins fructueuse. C’est donc sous un brin de positivité que l’équipe de TKYDG a reçu Robert Valette sur son plateau pour décrypter l’actualité lyonnaise. Avec l’ex-joueur et éducateur de l’OL, la parole est forcément libérée et sans langue de bois. C’est donc tout naturellement que, malgré les six points pris et la qualification en Coupe de France, certains points négatifs ont été pointés du doigt ce lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones". Il faut dire que le visage affiché dimanche à Montpellier (1-2) a rappelé certains mauvais souvenirs aux supporters lyonnais.

Qui pour entourer Caqueret ?

Toutefois, c’est bien de renouveau dont il est question avec l’OL ces derniers temps avec l’apport du mercato hivernal. Ces renforts ont fait du bien à l’effectif lyonnais, à commencer par Maxence Caqueret qui vient d’enchaîner trois performances remarquées sur les sept derniers jours. Il a donc été question de son utilisation, des joueurs pour l’entourer pour donner sa pleine mesure.

Ancien formateur de l’Académie, Robert Valette a forcément un regard spécial sur ces jeunes sortis du centre de formation. Enfin, dans le dernier thème, l’équipe de TKYDG et son invité ont fait un focus sur Pierre Sage, premier entraîneur à gagner 8 de ses 12 premiers matchs depuis Gérard Houllier. Avec une concurrence nouvelle, doit-il revoir son management ? C’est la question qui a été posée ce lundi soir pour le nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones".