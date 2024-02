Maxence Caqueret célébrant son but lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Auteur du but de la victoire à Montpellier, Maxence Caqueret a été l’un des grands artisans de cette semaine parfaite pour l’OL. Le milieu profite lui aussi d’un mercato qui change beaucoup de choses dans l’entrejeu lyonnais.

Il y avait Clément Grenier en 2013, il y a maintenant Maxence Caqueret en 2024. À la Mosson, on se rappelle encore du missile du gauche envoyé par l’actuel joueur de Santander, on devrait également se souvenir de l’ogive de son cadet pour offrir la victoire à l’OL à Montpellier, une nouvelle fois en fin de match. Sur un corner et une frappe de Jake O’Brien repoussée par Benjamin Lecomte, Caqueret a fait preuve de sang-froid pour ne pas se précipiter, crocheter et s’appliquer sur sa frappe, du gauche qui plus est.

Le gardien montpelliérain a eu beau se détendre, le ballon est venu heurter sa barre avant de finir sa course au fond des filets. Il n’y a eu qu’à voir l’explosion de joie de tout un effectif et un staff pour comprendre que cette inspiration de Maxence Caqueret était plus que les trois points de la victoire (1-2), c’était un vrai soulagement pour l’OL.

Plus libéré avec Mangala que Tolisso ?

À l’image du reste du groupe, Maxence Caqueret a montré deux visages à Montpellier. D’abord brouillon en première mi-temps aux côtés de Nemanja Matic et Corentin Tolisso puis une montée en puissance durant le second acte. Son abattage ne pourra jamais être remis en cause, tant le milieu accumule les kilomètres pour lui et ses deux compères du milieu. Mais, comme ce fut le cas face à Lille, c’est avant tout avec l’entrée d’Orel Mangala que Maxence Caqueret a augmenté le curseur. Avec le Belge, l’ancien international Espoirs donne l’impression d’avoir trouvé son complément, bien plus qu’avec Tolisso avec qui la relation technique n’est pas au rendez-vous. Est-ce que le trio Matic - Caqueret - Mangala est voué à se faire une place au soleil ?

Seul l’avenir le dira, mais le natif de Vénissieux est la preuve que le mercato hivernal a eu un effet positif. Libéré de certaines tâches, Maxence Caqueret retrouve un semblant du niveau qui avait été le sien à l’été 2020 avec en prime ce but sorti de nulle part. "On vient de vivre la semaine qui nous a procuré le plus de bonheur, avec ces trois victoires d’affilée, mais ce n’est pas une fin en soi. L’objectif est d’enchaîner et de remonter encore au classement. On a de nombreux renforts qui posent des problèmes au coach, mais qui renforcent l’équipe."

Décisif sur cette semaine à trois matchs

Très certainement mis sous pression par ce recrutement hivernal, Maxence Caqueret s’est remis en question pour prouver qu’il mérite toujours sa place dans le onze titulaire. Il y aura toujours des actions brouillonnes (20 pertes de balle) avec le pur Lyonnais, mais quand la confiance est là, tout va mieux pour Caqueret et l’OL. Cette semaine en a été la preuve. Omniprésent contre l’OM avec Matic, l’ancien de Chaponnay-Marennes a été dans le harcèlement permanent contre Lille et notamment à l’avant-dernière passe sur l’ouverture du score de Gift Orban.

Ce dimanche, en plus de son but victorieux, c’est de lui que part la réduction du score lyonnaise en résistant à trois Montpelliérains. Une semaine parfaite pour l’OL et son milieu. "Maxence avait marqué en Coupe contre Bergerac. Là, il a encore augmenté la note artistique, s’est réjoui Pierre Sage. Il enchaîne, il est décisif, il est porté par des émotions positives. Il prend des initiatives et je suis très content pour lui."

Comme la formation lyonnaise, c’est un visage bien plus séduisant qui entoure Maxence Caqueret.