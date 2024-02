Ayant fait preuve de ressources mentales pour inverser la tendance, l’OL est loin d’avoir montré un visage brillant dimanche à Montpellier (1-2). Après la rencontre, Pierre Sage a regretté le contenu délivré par ses joueurs.

À l’image du but d’Alexandre Lacazette, l’OL est passé par un trou de souris dimanche après-midi à Montpellier (1-2). Dans cette semaine à trois matchs, la formation lyonnaise a livré son pire visage, mais repart avec les trois points. C’est peut-être bien tout ce qui fait toute la différence par rapport à la première partie de saison. En 2023, l’OL aurait très certainement perdu cette rencontre, mais l’état d’esprit a changé et Pierre Sage n’a pas manqué de le mettre en avant. "Il a fallu que les valeurs collectives surgissent pour donner espoir. On a fait une chose intéressante. Quand on a égalisé, on a continué à attaquer."

"La note de style n'est vraiment pas à la hauteur du résultat"

Menés au score après la 24e minute suite à l’ouverture du score d’Arnaud Nordin, les joueurs de Pierre Sage sont restés en vie grâce à l’inefficacité montpelliéraine et un arrêt d’Anthony Lopes à la 54e minute. Un tournant dans le match avant qu’Alexandre Lacazette (74e) et Maxence Caqueret (82e) ne forcent la décision pour une victoire qui fait du bien à la tête, mais surtout au classement avec cette 13e place.

Toutefois, l’entraîneur lyonnais a regretté de devoir jouer avec la boule au ventre jusqu’au coup de sifflet final malgré des situations favorables. "On a plusieurs fois la balle pour mettre le 2-1, ou le 3-1. Notre match est vraiment à questionner. On n'a pas de rythme. On a peu d'intentions. On a mal géré la première période au niveau tactique . On s'est ouvert à Montpellier qui joue très bien vers l’avant."

Si le contenu n’a pas été au rendez-vous à la Mosson, le "résultat est positif" pour l’OL et c’est peut-être tout ce qui compte à l’heure actuelle dans la course au maintien.