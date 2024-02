L’OL revient de très loin à Montpellier (1-2)

Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma face à Silvan Hefti lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Mené au score depuis la 24e minute, l’OL n’a pas montré un visage séduisant. Mais grâce à Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret, la formation lyonnaise a réussi à s'offrir une troisième victoire dans cette semaine.

Des trois rencontres de la semaine, ce déplacement était peut-être le plus dur et le plus important. Non pas au niveau de l’affiche, mais bien de ce que cet après-midi pouvait apporter à l’OL dans cette saison. Face à un concurrent direct dans la course au maintien, les Lyonnais avaient l’occasion de faire une bonne opération comptable. Les deux victoires de suite avaient laissé poindre un peu d’optimisme et même d’ambition entre Rhône et Saône. Seulement, cet OL est incorrigible et après deux belles prestations contre l’OM et Lille, la formation lyonnaise est retombée dans ses travers à Montpellier. Loin, très loin du visage montré dans cette semaine, les joueurs de Pierre Sage ont été aidés par la maladresse montpelliéraine et une réaction d’orgueil en fin de match pour s’offrir le trois sur trois à la Mosson (1-2).

Un milieu absent à la Mosson

Avec les résultats du reste du week-end, la victoire était d’autant plus obligatoire. Pendant longtemps, on s’est dit que c’est bien l’OL qui allait faire la mauvaise opération de cette 21e journée de Ligue 1. Les hommes de Pierre Sage ont été dominants, mais n’ont pas réussi à se mettre en position de faire la différence. Ernest Nuamah a bien essayé de provoquer sur son côté droit, mais ce furent les seules tentatives lyonnaises en début de match. Le milieu de terrain, loin d’être conquérant, l’OL s’est fait surprendre à la 24e minute.

Matic n’ayant pas fait l’effort de suivre Nordin, ce dernier est arrivé en pleine vitesse pour placer sa tête et tromper un Lopes trop court. Un but contre le cours du jeu et qui a clairement changé la physionomie du match. Montpellier, qui n’avait gagné qu’un match sur ses onze derniers, a commencé à prendre confiance tandis que l’OL est retombé dans ses travers avec des phases statiques. Lacazette n’a rien eu à se mettre sous la dent quand Benrahma a tenté de se mettre en évidence pour sa première (32e, 33e, 45+1e).

13e au classement et cinq points d'avance sur la zone rouge

Mais c’est bien en étant mené que l’OL est rentré au vestiaire et la mi-temps n’a pas forcément remis les têtes à l’endroit. Les coéquipiers de Maxence Caqueret ont été poussifs en deuxième période et peuvent remercier Anthony Lopes et Akour Adams. Quand le portier lyonnais a fait une très grosse parade (54e) pour éviter le but du break, l’attaquant montpelliérain a brillé par son inefficacité. De quoi permettre à l’OL de continuer à y croire. Frustré durant tout le match, Alexandre Lacazette a sorti son costume de sauveur pour remettre les deux équipes à égalité à un quart d’heure de la fin. Un but dans un trou de souris qui a redonné de l’espoir aux Lyonnais et l’inspiration du gauche de Maxence Caqueret est venue offrir les trois points à l’OL. Ce dimanche soir, l’OL est 13e du championnat avec cinq points d’avance sur la zone rouge.