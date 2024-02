Après une victoire en championnat et une autre en Coupe de France, l’OL termine son marathon de la semaine à Montpellier. Les joueurs de Pierre Sage ont l’occasion de faire une bonne opération au classement en cas de victoire.

Il règne un vrai sentiment de légèreté au-dessus de Décines cette semaine. Après le mois de janvier compliqué en championnat avec deux défaites en deux matchs, les réceptions de l’OM et de Lille en ce début février ont ramené de la joie de vivre. Les victoires aident forcément à ne plus avoir le masque, mais c’est avant tout de la bonne humeur qui dicte les séances d’entraînement de Pierre Sage. Les nouvelles recrues y sont pour beaucoup, à l’image de Gift Orban ou Saïd Benrahma, tous deux pleins d’enthousiasme au moment d’attaquer leur aventure à l’OL. Cette joie communicative a pris possession du groupe lyonnais pour le plus grand plaisir de Pierre Sage, à l’origine de ce renouveau. "Benrahma est une personne qui est très enthousiaste de base et son jeu amène aussi de l’enthousiasme. Donc, on espère que ça aura un côté communicatif avec l’ensemble de ses partenaires qui sont dans cette logique en ce moment pour hausser notre niveau."

"Différent de ce qu'on a pu vivre au Havre"

Vainqueur de l’OM dimanche et de Lille en mercredi en Coupe de France, l’OL a pris un vrai coup de boost. Cette embellie devra se confirmer dimanche (17h05) à Montpellier. Un match qui peut ressembler à un tournant contre un adversaire direct et avec un Toulouse - Nantes lors de cette même journée. Avec ces deux victoires, Pierre Sage va désormais avoir des problèmes de riches avec une concurrence accrue à tous les postes et notamment offensivement.

Mais à l’aspect individuel, Pierre Sage ne veut pas oublier la notion collective de ce déplacement dans l’Hérault, afin de ne pas vivre la même désillusion que face au Havre il y a presque un mois. "On vient d’enchaîner deux victoires dans des conditions différentes de comment nous avions préparé le match au Havre. On n’a pas non plus les mêmes joueurs qu’à ce moment-là. L’idée est d’être dans la passe de trois. Si on est capable de gagner trois matchs dans la même semaine, ce sera un gros coup de boost pour notre saison et une bonne préparation à ce qui va se passer ensuite." La suite, l'OL l'espère radieuse avec ce quart de finale de Coupe de France et l'envie de s'éloigner de la zone rouge.