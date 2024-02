Au lendemain de la prise de contrôle de Michele Kang, Sonia Bompastor est revenue sur cette nomination. L’entraîneure de l’OL assure que les ambitions sont les mêmes qu’avec l’ancienne présidence, mais qu’il ne sert à rien de comparer.

L’annonce n’a pas surpris Sonia Bompastor. Elle avait déjà été mise au courant avant le grand public, mais l’entraîneure de l’OL travaille surtout depuis de longs mois avec Michele Kang. Alors, la prise de contrôle de l’Américaine n’a été qu’une simple officialisation pour Bompastor. La relation entre les deux se développe depuis mai 2023 et ne cesse d’aller en s’améliorant. Même si elle n’est pas au quotidien à Lyon, Michele Kang reste en contact quasi quotidien avec l’équipe rhodanienne et est donc aux faits et gestes de ce qu’il se passe à Décines.

Présente pour OL - PSG dimanche, l’Américaine aura l’occasion de parler plus en profondeur avec Sonia Bompastor. "C'est forcément un peu différent de ce qui se faisait avant, pas en termes d'ambitions, ni de moyens, a rassuré la coach en conférence. Michele (Kang), ce n'est pas Jean-Michel Aulas. Elle n'est pas basée à 100 % à Lyon. Physiquement, elle n'est pas toujours présente, en revanche, on sent son soutien au quotidien, elle nous donne des moyens et nous laisse travailler. Elle a sans doute plus une spécificité business, donc elle s'entoure d'experts pour mener à bien ses projets."

"Continuer à concurrencer le Barça et les clubs anglais"

Parmi ses projets, il y a notamment la création d’un nouveau terrain de jeu pour les Fenottes avec un stade et un centre d’entraînement. Il y a aussi la volonté de garder les meilleures joueuses de l’effectif, malgré de nombreuses fins de contrat à gérer dans les prochaines semaines. Toutefois, Michele Kang a de l’ambition et compte bien mettre les moyens pour permettre à l’OL de rester au sommet national et retrouver celui du Vieux Continent dans les mois ou saisons à venir.

L’arrivée de la businesswoman est forcément reçue avec optimisme dans les rangs lyonnais alors que le football français a du mal à exploser. "Jean-Michel Aulas avait été précurseur et avait tiré le football féminin vers le haut. Michele Kang reprend et garde les mêmes ambitions. Elle donne les moyens au club, au staff, aux joueuses de pouvoir continuer de performer au plus haut niveau et certainement aussi de pouvoir rester le plus longtemps possible tout là-haut et de réussir à concurrencer des clubs comme Barcelone et ceux du Championnat d’Angleterre."

Il faudra aussi pour cela que les autres équipes françaises suivent, mais c’est une autre histoire…