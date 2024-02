Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Plusieurs joueuses arrivent en fin de contrat avec l'OL, notamment Ada Hegerberg, Griedge Mbock, Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino. La propriétaire des Fenottes, Michele Kang, souhaite les conserver.

Elle fait depuis plusieurs mois partie intégrante du paysage de l'OL féminin, mais Michele Kang a vu la vente se finaliser seulement récemment. L'officialisation est d'ailleurs tombée ce jeudi à 18 heures. En amont de cette annonce, la patronne des championnes de France en titre a accordé un entretien à Olympique-et-Lyonnais (vous pouvez le retrouver ici).

Dans celui-ci, elle y dévoile ses ambitions et sa stratégie pour l'avenir du club. Parmi les interrogations entourant le groupe de Sonia Bompastor, il y a le mercato, et notamment la gestion des footballeuses dont le bail prend fin en juin 2024. Certaines, comme Vanessa Gilles ou encore Christiane Endler, ont prolongé dans le Rhône, mais pour d'autres cadres, la question se pose.

"Elles sont une partie intégrale de l'effectif"

Une chose est sûre, Michele Kang a la farouche envie de conserver celles qui ont fait le succès des Fenottes, comme les attaquantes Ada Hegerberg et Delphine Cascarino. "Absolument ! Elles sont une partie intégrale de l'effectif. Beaucoup de fans s'identifient plus aux joueuses qu'aux équipes, nous a-t-elle confié. À Lyon, il y a de nombreuses joueuses de talents. Les deux, ainsi que celles en fin de contrat comme Eugénie (Le Sommer), Griedge (Mbock), ont été des pièces centrales du succès de notre équipe, donc on souhaite absolument les garder."