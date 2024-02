OL : Musa Al-Taamari (Montpellier) absent dimanche ?

Nicolas Tagliafico (OL) et Musa Al-Taarami (Montpellier) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Finaliste de la Coupe d'Asie, le Montpelliérain Musa Al-Taamari devrait manquer la réception de l'OL dimanche (17h05).

Au vu du match aller, il faut considérer cela comme une bonne nouvelle pour l'OL. Alors que l'Olympique lyonnais, avec un effectif renforcé par le mercato, et notamment Saïd Benrahma, ira à Montpellier dimanche à 17h05, le MHSC devra certainement faire sans Musa Al-Taamari, son attaquant double buteur en août lors du revers 4 à 1 des Rhodaniens. En effet, ce dernier est actuellement à la Coupe d'Asie avec la Jordanie.

Sa sélection est toujours en lice pour le titre, ayant atteint la finale qui se disputera samedi 10 février à 16 heures. Un peu plus de 24 heures donc avant le coup d'envoi de la rencontre de la 21e journée de Ligue 1. Buteur en phase de poules, mais surtout en demi-finale du tournoi, le Jordanien a activement participé au bon parcours de son pays. Il affrontera le Qatar pour le titre continental.

Montpellier en difficulté

Il semble ainsi impensable de le voir sur la pelouse de la Mosson le lendemain, encore plus en cas de victoire finale. Néanmoins, il faut rappeler le cas de Takumi Minamino (Monaco), qui avait rejoué avec son club le dimanche, après la défaite du Japon le samedi, toujours lors de la Coupe d'Asie.

Outre Al-Taamari, Michel Der Zakarian, l'entraîneur héraultais, déplore les absences d'Akor Adams (dos) et Falaye Sacko (pas encore de retour de la CAN avec le Mali). En revanche, Kiki Kouyaté et Arnaud Nordin pourraient revenir dans le groupe. Sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1, la formation montpelliéraine compte 19 points, comme l'OL, et glisse irrémédiablement au classement. Elle a remporté une affiche sur ses onze précédentes sorties en championnat.