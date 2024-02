OL - Lille (2-1) : désormais, les Lyonnais ont du réservoir

Même en se passant de Lopes, Matic ou encore Lacazette au coup d’envoi, l’OL a pris le dessus sur Lille mercredi (2-1). Le groupe lyonnais sort clairement étoffé du mercato hivernal.

Ces dernières saisons, les supporteurs et suiveurs de l’OL ont certainement un peu oublié la vie d’une formation engagée en coupe d’Europe. Les semaines à trois matchs, parfois un enchaînement de grosses affiches, et la nécessité pour un entraîneur de devoir ménager ses troupes. En passant les tours en Coupe de France, les Lyonnais retrouvent, à une échelle moindre, ce frisson des rendez-vous en semaine, ceux qui, finalement, apportent un peu de piment au train-train quotidien du championnat.

C’était le cas mercredi soir, et même si du fait de l’horaire, le stade fut loin d’atteindre sa capacité maximale, Pierre Sage et son groupe ont réchauffé l’ambiance en livrant une prestation enfin digne de la stature du club. Face à Lille (2-1), quatrième de Ligue 1 faut-il le rappeler, la formation rhodanienne a livré sa meilleure première période en 2024, avant de tenir largement le choc après la pause.

"C'est ce dont on a besoin", Mangala sur la concurrence

Pourtant, à la lecture du 11 de départ, on pouvait craindre une opposition déséquilibrée, avec un hôte se passant de son gardien numéro 1 (Anthony Lopes), de sa nouvelle sentinelle au milieu (Nemanja Matic) et de son avant-centre et capitaine (Alexandre Lacazette). Sans oublier que Sage avait choisi de revenir au 4-3-3, formule rarement payante, voire jamais, ces derniers mois.

On a donc observé les premiers pas de Lucas Perri, très rassurant dans les cages, et d’Orel Mangala, pas à 100% comme il l’a confirmé ensuite, mais propre, bien que battu sur quelques duels. Rayan Cherki, passeur et buteur, ainsi que Malick Fofana ont amené du danger sur la défense lilloise, eux qui avec le recrutement ont vu la concurrence s'accroître grandement. Derrière, Ainsley Maitland-Niles s’illustre en tant que piston et latéral, ce qui permet de faire souffler Clinton Mata et Nicolas Tagliafico. “Il y a du monde, mais c’est très important pour le groupe. L’émulation nous permettra d’élever notre niveau, et c’est ce dont on a besoin”, a confirmé Mangala.

Maintenant, le coach de l’OL peut se permettre de piocher un peu plus dans son effectif, de faire souffler certains cadres si le besoin s’en fait ressentir. Il dispose de plus de profondeurs, d’alternatives, et cela s’est vu contre un LOSC pourtant venu avec toutes ses armes fortes du moment. “Le club a pris des décisions sur le mercato de janvier qui permettent d'avoir plus de solutions, d'aligner différents joueurs sur des matchs qui se suivent tout en conservant un niveau de performance, a apprécié Sage. On n’a pas encore maintenu cette intensité sur l’ensemble d’une rencontre, mais on peut le faire maintenant avec des profils variés.”

En attendant Benrahma

Il attend encore Saïd Benrahma, qui fera sans doute ses débuts dimanche à Montpellier. Une cartouche supplémentaire pour le staff, qui, notamment offensivement, va désormais devoir trancher, car tout le monde ne pourra pas être titulaire. Il y aura forcément des déçus, mais avec la lutte pour le maintien et la Coupe de France, l’Olympique lyonnais n’aura pas le temps pour les états d’âme lors de la deuxième partie de saison.

Toutefois, tant que les résultats sont positifs, cela devrait bien se passer, surtout si tout le monde tire dans le même sens. “Au-delà du double succès d'une équipe contre l'OM (1-0) et Lille, c'est la double victoire d'un groupe. Beaucoup de joueurs ont participé aux deux parties et cela donne toute l'importance des uns et des autres”, a souligné Sage. Charge à lui à présent de trouver la bonne formule pour mener ce collectif renforcé vers une place moins anxiogène en Ligue 1, et peut-être plus si affinité.