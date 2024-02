OL - Lille (2-1) : Orban n'est "pas venu pour perdre"

Buteur pour la première fois avec l’OL, Gift Orban était satisfait de la victoire contre Lille (2-1). S’il ne souhaite pas tirer la couverture sur lui, l’attaquant nigérian nourrit de grosses ambitions collectives.

Certains peuvent le décrire comme un chien fou sur le terrain, mais une chose est sûre, Gift Orban ne fait pas semblant. On avait déjà pu l’observer dimanche contre l’OM, mais il avait manqué de précision technique. Ce mercredi, seul en pointe à la place d’Alexandre Lacazette, l’attaquant nigérian a fait parler sa puissance, son travail dos au but. Véritable poison, il a été récompensé de ses efforts en trouvant l’ouverture juste avant la mi-temps (40e) après avoir été lancé par Rayan Cherki.

Une délivrance pour Orban qui n’a pas hésité à repousser les mauvaises ondes qui pouvaient envahir le blason de l’OL sur son maillot. "Tant qu’on enchaîne les victoires comme ça, je suis content. Je ne suis pas venu ici pour perdre, a déclaré plein d’assurance le Lyonnais après la rencontre. Je suis venu ici pour aider l’équipe, je ferai tout mon possible pour essayer de marquer des buts et aider le club, c’est très important."

"C'est fatigant de ne jouer qu'une fois par semaine"

Buteur pour son troisième match avec l’OL, Gift Orban est l’un des symboles de cette formation bien plus séduisante dans l’état d’esprit, mais aussi dans le jeu mercredi soir contre le LOSC. Dans cette semaine à trois matchs, le club rhodanien espère faire la passe de trois à Montpellier et il peut compter sur l’ambition de son nouveau buteur pour amener tout un groupe derrière lui.

Certains pourront décrire ça comme de l’arrogance et avec Gift Orban, on ne triche pas sur le terrain et en dehors. En rejoignant l’OL, le Nigérian nourrit de grosses ambitions. "Gagner la Coupe ? Oui, c’est un objectif. Que ce soit la Coupe ou le championnat, je veux gagner tous les matchs. J’ai envie de jouer la Ligue Europa. J’aimerais bien jouer des matchs, jeudi et dimanche. Jouer un match dans la semaine, c’est fatigant d’attendre entre le vendredi et le samedi d’après. Si on se qualifiait pour l’Europe, ce serait bien parce qu’on serait compétitifs." Avec Orban, pas de faux-semblant.