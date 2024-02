Dans une victoire au courage, Gift Orban n’a pas réussi à profiter de sa première titularisation avec l’OL. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Maitland-Niles, un vrai travail de sape

Sa première partie de saison n'était clairement pas au niveau. À l’image de l’OL, il faut le dire. Et puis, une passe décisive à Monaco et le déclic semble avoir été au rendez-vous pour Ainsley Maitland-Niles. Ce n’est pas clinquant, mais c’est efficace et c’est tout ce qui compte dans la situation de l’OL. En débarquant entre Rhône et Saône l’été dernier, l’Anglais devait apporter sa polyvalence. C’est clairement ce qu’a compris Pierre Sage, qui l’a utilisé à plusieurs postes depuis son arrivée sur le banc lyonnais. Ce dimanche soir, Maitland-Niles a de nouveau été utilisé comme piston. D’abord à droite en première mi-temps, puis à gauche en seconde avec la sortie de Tagliafico. Grâce à son expérience acquise, l’ancien d’Arsenal n’en fait pas plus qu’il n’en faut.

Mais en retrouvant une condition physique digne de ce nom, il peut enchaîner les efforts. Son tacle en dernière intervention à la 10e minute a empêché l’OM d’avoir une belle situation avec un but ouvert pour Luis Henrique. Propre défensivement et sauveur avec ce sauvetage sur la ligne renvoyé sur la barre (79e), il a aussi apporté offensivement. On ne le verra pas faire des roulettes, mais il apporte le surnombre quand le jeu le demande. Ce fut le cas à la 37e minute. En se portant aux avant-postes, il a décalé Nuamah qui a pu centrer au cordeau et voir l’OL ouvrir le score. Avec Maitland-Niles, c’est clairement un travail de sape, mais dans la course au maintien, c’est ce comportement qu’il faut dans les rangs lyonnais et la victoire en est la preuve.

Flop : Gift Orban trop brouillon

Alors, il faudra bien sûr attendre encore un peu pour tirer de vraies conclusions. L’attaquant n’est là que depuis deux semaines et doit encore s’acclimater. Sur ce point-là, un peu de patience est demandée. Seulement, c’est plus dans l’intelligence de jeu que le Nigérian a déçu ce dimanche soir contre l’OM. Titularisé d’entrée à la place de Rayan Cherki, il avait une belle occasion de montrer que sa relation avec Alexandre Lacazette pouvait être fructueuse. On les a vus se chercher et c’est déjà un bon point. Seulement, la personnalité d’Orban en dehors du terrain donne l’impression de se traduire également sur le rectangle. Feu follet , il ne rechigne pas à l’effort, c’est un fait. Mais entre lui et Nuamah, les ailes de l’OL foncent tête dans le guidon, sans vraiment lever la tête. Techniquement, il y a eu aussi des passes dangereuses plein axe, des contrôles un peu trop longs. Sorti à vingt minutes de la fin, Orban n’a pas démérité, étant sur le but de Lacazette, mais il va falloir faire preuve d’un peu plus de justesse à l’avenir.