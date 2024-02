Lacazette savoure "une victoire qui fait du bien à la ville et à l'OL"

Unique buteur ce dimanche soir contre l’OM, Alexandre Lacazette ne cachait pas sa joie d’avoir remporté l’Olympico (1-0). Néanmoins, il appelle l'OL à faire mieux dans le jeu.

Un vrai soulagement. Il n’y avait qu’à voir les accolades à la fin du match pour comprendre que la victoire de l’OL contre l’OM représentait plus que trois points. Après un début d’année 2024 compliqué, les joueurs lyonnais avaient beaucoup à se faire pardonner. Alexandre Lacazette l’avait déjà dit vendredi avant l’Olympico et il l’a répété une fois de plus, ce dimanche après le coup de sifflet final.

Cette victoire contre l’OM (1-0), sa première depuis son retour dans son club formateur, a permis une vraie communion avec les supporters, présents depuis le début de la saison malgré les résultats en berne. "On avait à cœur de gagner et pour les supporters, pour le club, ça fait du bien de gagner ce match à domicile. Ça va faire du bien pour toute la ville. Dans le vestiaire, on était très satisfait et ça montre que tout le travail qu’on fait durant ce mercato et ce que le staff nous a proposé cette semaine pour comprendre certaines choses portent leurs fruits et ça fait du bien."

Enfin un match sans prendre de but en Ligue 1

Laissant le soin à Pierre Sage de dire s’il s’agissait d’un match référence pour l’OL ce dimanche soir, le capitaine lyonnais savourait avant tout de pouvoir sortir de la zone de relégation et d’empocher trois points qui font du bien aux têtes et au classement. Si la formation lyonnaise est 15e à l’issue de cette 20e journée, elle a recollé à Nantes et Montpellier, prochain adversaire en Ligue 1. Le déplacement à la Mosson s’annonce capital, donc, même si le scénario sera bien différent.

L’OL devra produire un peu plus de jeu et c’est aujourd’hui ce qu’il manque à son capitaine. "En deuxième mi-temps, ça a été très moyen ce qu’on a fait, mais on a été solide au moins. Dans le jeu, c’était très faible. Avec la qualité des joueurs qu’on a maintenant, on peut se permettre de faire 90 minutes pleines avec de l’ambition. Sans pour autant être arrogant, car on est en bas du classement, mais on peut faire un match entier plein."

Il y aura Lille en Coupe de France avant Montpellier, mais en ne prenant pas de but contre l’OM, les Lyonnais ont montré qu’ils pouvaient "être solidaires". Une partie de la recette pour se maintenir.