Dans son succès contre l’OM (1-0), l’OL a fait preuve de courage, notamment en deuxième mi-temps. Pierre Sage a salué cet esprit combatif de ses joueurs malgré la fatigue.

C’est une victoire au forceps, mais qu’elle fait du bien. Dimanche soir, l’OL est allé chercher ce qu’il voulait avant la rencontre : les trois points. Ce ne fut pas une partie de plaisir contre l’OM, mais l’essentiel est là après ce 1-0. Les Lyonnais sont 15es au sortir de la 20e journée et ont même recollé à Montpellier et Nantes, n’étant derrière qu’à la différence de buts. Au Parc OL, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas livré leur meilleur match dans le jeu et le capitaine ne s’est pas privé de le dire après la rencontre.

Malgré ce déficit technique, la formation lyonnaise a fait preuve d'un état d’esprit collectif pour courber l’échine sans jamais rompre. Cette combativité a forcément plu à Pierre Sage, une semaine après la première période insipide contre Rennes ou encore le revers au Havre pour lancer 2024 en championnat. "C'est un bon signe si ça repose sur la combativité, et quand ça s'aligne avec un résultat positif, on espère que ça continuera, a déclaré le coach en conférence de presse. Sur la première mi-temps, on a été dans le bon ton dans le pressing, après, on a été un peu fatigués, un peu moins haut sur le terrain, et on a laissé de l'espace à nos adversaires, mais on a réussi à tenir le résultat."

L'OL pas forcément mis en danger par l'OM

Le scénario aurait pu être totalement différent sans la barre d’Amine Harit dès la quatrième seconde. L’OL n’a pas coulé après cette inspiration marseillaise et a, au contraire, fait preuve de résilience pour inverser la tendance. Bien moins dans le coup physiquement en deuxième mi-temps, les joueurs de Pierre Sage n’ont malgré tout pas subi autant d’occasions chaudes que ça face à l’OM. "Il y a eu le sauvetage sur la ligne (de Maitland-Niles), quelques situations de centres, des actions de contournement, mais ça s’est limité à ça. Et, contrairement au match précédent, on n'a pas été trop attaqué par l'axe, donc oui, c’est une satisfaction."

Avec son flegme désormais légendaire, Pierre Sage ne veut pas s’enflammer, comme il ne voulait pas s'alarmer après Le Havre et Rennes. Une posture qui amène de la sérénité.