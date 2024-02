OL - Mercato : Alvero espère se plaire en Bundesliga

Prêté par l’OL avec option d’achat au Werder Brême, Skelly Alvero espère retrouver du temps de jeu en Bundesliga. Le milieu veut retrouver la confiance perdue à Lyon.

Il a d’abord vécu un petit rêve durant l’été. Face à la situation précaire de Sochaux, l’OL est indirectement venu en aide au club sochalien en misant sur Skelly Alvero. Le profil du milieu avait séduit la cellule de recrutement en même temps que l’OL aidait financièrement le FCSM. S’il restait un produit brut avec à peine deux saisons en Ligue 2 au compteur, Alvero était un cas à part avec son double-mètre au compteur. Intriguant, le milieu n’a finalement jamais réussi à totalement séduire entre Rhône et Saône. Seul Fabio Grosso lui a accordé une vraie confiance pendant deux mois, mais les prestations n’étaient pas forcément transcendantes.

Aucune minute depuis le 2 décembre à Lens

N’entrant pas dans les plans de Pierre Sage depuis sa prise de fonction fin novembre, Skelly Alvero a compris que l’herbe serait sûrement plus verte ailleurs. Dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat, il a donc mis les voiles vers le Werder Brême à vingt-quatre heures de la fin du mercato hivernal. Un choix qu’il espère payant sur les six prochains mois. "C’est vrai que c’est une première expérience pour moi de quitter la France. Mais je pense que je peux tout simplement me plaire dans ce championnat. Mes qualités peuvent s’adapter avec ce qui se fait ici. J’attends simplement mon heure."

Arrivé mercredi, Skelly Alvero était déjà dans le groupe du Werder Brême samedi contre Mayence. Il est malgré tout resté sur le banc dans la victoire de son équipe (0-1), mais son heure devrait bientôt arriver chez le 9e de Bundesliga.