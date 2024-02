OL - D1 : Hegerberg en lice pour le trophée de joueuse du mois

Buteuse contre le Paris FC et Montpellier en janvier, Ada Hegerberg est sur une série de sept matchs de championnat en trouvant le chemin des filets. L’attaquante de l’OL est nommée pour le titre de joueuse du mois en D1.

Mercredi, la folle série s’est arrêtée pour Ada Hegerberg. De retour à son niveau, l’attaquante norvégienne avait réussi à trouver le chemin des filets sur ses neuf derniers matchs avec l’OL. Mais à l’image de l’inefficacité lyonnaise contre le Slavia Prague, Hegerberg n’a pas réussi à percer la muraille tchèque. La série toutes compétitions confondues s’est arrêtée, pas celle en championnat. Samedi, contre le Stade de Reims (4-1), la Ballon d’Or a une nouvelle fois marqué pour porter à 11 son nombre de buts en D1 féminine. C’est surtout la septième journée consécutive où le nom Hegerberg apparaît sur le tableau d’affichage.

3 sur 4 pour l'OL cette saison

Cette série, mais notamment ses buts contre le Paris FC et Montpellier pour attaquer 2024, permettent à la Lyonnaise d’être parmi les nommées au titre de meilleure joueuse de janvier. Aussi bizarre que cela ne puisse paraître, la Norvégienne n’a jamais accroché son nom à ce palmarès et va devoir se défaire de la concurrence de Tabitha Chawinga (PSG) et Naomie Bamenga (LOSC) pour y parvenir. Elle rejoindra alors Eugénie Le Sommer, Melchie Dumornay et Damaris Egurrola, toutes récompensées cette saison en plus d’Inès Benyahia, prêtée par l’OL au Havre. Pour voir Ada Hegerberg poursuivre la domination de l’OL, il suffit de voter sur le compte X ou Facebook de la D1 féminine avant mardi midi.